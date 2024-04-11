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Какие изменения в работе с иностранными сотрудниками произойдут в миграционном и трудовом законодательстве в 2024 году

Несколько законопроектов внесли МВД, Минфин и Минтруд, все они касаются найма иностранных специалистов, а также условий их проживания на территории РФ. Собрали самые свежие нововведения, к которым пора готовиться уже сейчас.
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Какие изменения в работе с иностранными сотрудниками произойдут в миграционном и трудовом законодательстве в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Весной посыпалась целая череда поправок в законодательство — трудовое, миграционное и налоговое. Все они направлены на усиление контроля за иностранными работниками, проверяют наличие разрешения на работу и проживание в стране, а также на соблюдение норм ТК и уплату налогов.

Проверка работы с иностранцами и доходов иностранцев в РФ — это один из трендов налоговых проверок на 2024 год. Поэтому ко всем изменениям в этой сфере стоит отнестись внимательно и серьезно.

Сделали подборку последних изменений и новостей, которые пригодятся каждому кадровику.

Напоминание: Минтруд обновил список неквотируемых должностей

Министерство ежегодно обновляет реестр профессий, на которые не нужно получать квоты при оформлении иностранных специалистов. Такая политика направлена на привлечение квалифицированных работников в определенные сферы труда.

Согласно Приказу № 459н, вступил в силу новый список неквотируемых должностей.

В первую очередь в него вошли медики — врачи и медперсонал, затем инженеры в разных отраслях, в том числе, инженеры-программисты.

Далее в каталоге:

  • Техники, монтажники (техник по бурению, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и пр.);

  • Управляющие специальности (директор по экономике, начальник предприятия, заведующие различными организациями и др.);

  • Корреспонденты СМИ;

  • Артисты различных направлений, режиссеры;

  • Тренеры, хореографы.

Также иностранный работник может быть назначен генеральным директором без квоты, исключение — малый бизнес. 

Период временного пребывания иностранцев в РФ сократят до 90 дней в течение года

МВД внесло в кабмин законопроект о сокращении времени краткосрочного нахождения иностранцев в России с 90 дней за полгода (180 дней) до 90 дней в течение года.

Кроме этого законопроект предусматривает:

  • биометрическую идентификацию личности при въезде в Россию;

  • цифровой профиль иностранца;

  • контролируемый режим пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;

  • усиление контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу.

Максимальный срок трудового договора с мигрантами будет составлять два года

Минтруд подготовил законопроект, который ограничит срок заключения трудовых договоров с иностранцами двумя годами

У мигрантов будет право находиться на территории РФ до тех пор, пока действует их разрешение на работу. Этот документ по оргнабору будут выдавать не больше чем на 2 года. Если работодатель заинтересован в продолжении сотрудничества, то он сможет повторно прибегнуть к механизму организованного набора.

В ситуации, когда работодатель наоборот хочет расторгнуть договор до истечения его срока, то сотрудник, которого наняли по целевому набору, обязан выехать за пределы РФ в течение 30 дней или заключить новый контракт с другой компанией.

Работодатели теперь должны сами платить НДФЛ за иностранных сотрудников

Правила уплаты фиксированного авансового платежа по патенту не меняются — его по-прежнему оплачивает сам работник, а вот фиксированный платеж по разрешению на работу – налоговые агенты.

Опубликован проект поправок в НК. Также внесут поправки в закон № 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан в РФ. 

Работодатели будут заключать с иностранцем трудовой договор, и на время его действия (не более 2 лет) нерезидент получит разрешение на работу. Заплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за такого работника необходимо до того, как в силу вступит разрешение.

В платежке надо указать такой текст: «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

Размер платежа – 1200 рублей, увеличенный на коэффициент-дефлятор.

Мигранты смогут использовать один патент для работы в нескольких регионах

Сейчас иностранный специалист может получить трудовой патент для работы только в определенном регионе. Если он переезжает в другой субъект РФ, то для продолжения профессиональной деятельности обязан повторно оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия.

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