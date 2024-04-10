Клерк

В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет

Собрали общие рекомендации, а также нюансы, которые помогут выбрать оптимальный вариант специально для вашего бизнеса.
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В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Любой бизнес зависит от качества управленческого учета, который ведет финансист, бухгалтер или сам руководитель. Для того, чтобы компания развивалась, увеличивала обороты и доходы, ею нужно грамотно управлять — отслеживать текущую работу, выявлять потенциальные проблемы и находить решения, которые помогут их закрыть. 

Естественно, что специалист, который может взять на себя такой ответственный участок работы, является правой рукой собственника и зарабатывает минимум 100 тыс. рублей в месяц. Для бухгалтера ведение управленки — это возможность продвинуться по карьерной лестнице и увеличить доход. 

Если вы только начинаете работать с управленкой, то особое внимание нужно уделить выбору инструмента для ведения учета. Правильно подобранное ПО поможет быстрее погрузиться в задачи и не наделать кучу ошибок. 

Параметры отбора

До того, как мы перейдем к разбору функционала конкретных решений 1С, вам нужно отметить для себя главные критерии, которым должна соответствовать конфигурация именно для вашей фирмы. 

На что ориентироваться при выборе

1. Функции, которые определяются рабочими бизнес-задачами. Например, потребность в подготовке отчетов для оценки финансового состояния — бюджет доходов и расходов, движения средств и т. д., возможность выбора параметров анализа в отчетах и решения нестандартных задач.

2. Организация процессов в компании. Вы должны четко понимать, как происходит разработка бюджета в фирме (сверху-вниз или наоборот), какие специалисты в этом участвуют, кто контролирует все этапы подготовки и согласования.

3. Конфигурации 1С, которые уже используются в компании. Возможно, текущие решения тоже могут быть использованы для ведения учета — достаточно добавить соответствующие настройки, если же нужного функционала там нет, то оттуда можно выгрузить данные, которые пригодятся для анализа.

Обзор решений 1С, которые подходят для ведения управленческого учета

Мы выбрали 3 наиболее часто используемые конфигурации.

1С:Управление нашей фирмой

Удачное решение для компаний, задействованных в оптовой, розничной, интернет-торговле, а также для тех, кто имеет собственное малое производство. 

1С:УНФ имеет ряд преимуществ перед другими формами ПО. В первую очередь, наличие платежного календаря, с помощью которого легко управлять движением денег в кассе и на расчетных счетах. 

Программа предлагает инструменты для учета доходов и расходов, их анализа и планирования на будущее. Здесь же можно настроить расчет финансового результата, составления бюджета и оценку финансовой устойчивости бизнеса.

1С:Управление холдингом

Это отличный вариант для организаций, которые имеют несколько филиалов. 1С:УХ обеспечивает централизованное казначейство, чтобы компания могла контролировать все платежи, ведение учета по МСФО, настройку налогового мониторинга.

Конфигурация позволяет управлять инвестиционными проектами, а также аккумулировать информацию для подготовки консолидированной отчетности.

1С:ERP. Управление предприятием

Конфигурация подойдет небольшим производствам и фирмам, которым не нужно центральное управление. В программе можно составлять стандартные финансовые отчеты — бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, бюджет по балансу.

Она позволяет автоматизировать оперативную работу, наладить производственные процессы (заказы и планирование), а также вести учет по МСФО.

Подробнее возможности 1С для целей управленческого учета мы разберем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Вы научитесь применять полезные функции Google и Excel, выбирать программу под задачу, узнаете, как автоматизировать учет в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Управление вашей фирмой, 1С:Комплексная автоматизация и др.

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Курс мы составляли вместе с практиками, которые используют профессиональные программы ежедневно — с экспертом по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах Екатериной Ярушкиной, а также со специалистом по управленческому учету и бюджетированию Дмитрием Колесниковым.

В программе 56 уроков, 12 письменных работ и 23 теста, весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время. 

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Комментарии

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  • Светлана
    Бухгалтер

    Для небольших компаний меня 1С:УНФ более чем устраивает для управленки.

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