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УСН

Работаем по старым правилам! ФНС утвердила порядок уменьшения налога на страховые взносы в 2024 году

Вышли долгожданные разъяснения ФНС про уменьшение налога на взносы ИП. Прошлогодние правила по уменьшению налога на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей будут действовать на постоянной основе.
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Работаем по старым правилам! ФНС утвердила порядок уменьшения налога на страховые взносы в 2024 году
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В 2024 году предприниматели, которые применяют УСН «доходы» и ПСН, имеют право уменьшать налоги на страховые взносы, подлежащие уплате в соответствии со ст. 430 НК РФ, до их фактической уплаты.

Ранее ФНС России письмом от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ уточняла, что страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за расчетный период 2023 года, уплатить которые следует не позднее 1 июля 2024 года, могут быть признаны налогоплательщиком подлежащими уплате как в 2023, так и в 2024 году.

На днях налоговая опубликовала письмо от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@, в котором говорится, что такой порядок продолжит работать и дальше.  

Для уменьшения налога, авансовых платежей по нему по УСН и налога по ПСН страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей, за 2024 год, уплата которых в должна быть не позднее 01.07.2025, могут быть признаны по выбору ИП подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году.

На взносы 1% за 2024 год можно уменьшить авансы и налог:

  • за 2024 год;

  • за 2025 год;

  • частично – за 2024 год, частично – за 2025 год.

Главное, одну и ту же сумму не использовать для уменьшения два раза — в 2024 и 2025 г. Если все взносы учли в 2024 году, то в 2025 году их уже не учитывают.

Отметим, что изменений в НК пока не внесено и руководствовать нужно разъяснениями ФНС из письма № СД-4-3/4104@.

Что дают ИП эти изменения?

Нововведение избавило бухгалтеров от головной боли с ЕНС. Взносы, которые ИП платит за себя, находящиеся на ЕНС, не рассматриваются ФНС как взносы до наступления срока их уплаты — в этот момент их списывают с единого счета (срок уплаты — 31 декабря по фиксированным взносам ИП и 1 июля по взносам в 1%). До этого момента они составляют часть положительного сальдо ЕНС, если не выполнен зачет. Если выполнен — взносы уходят в резерв.

Ранее для использования уплаченных взносов в уменьшение налога надо следить за наличием положительного сальдо ЕНС в определенной сумме в течение всего года (что не всегда просто, так как с ЕНС могут без предупреждения списать средства). Сейчас, когда нет необходимости в том, чтобы взносы были уплаченными, ИП могут быть спокойны насчет сальдо.

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