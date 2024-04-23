Последние изменения в налоговом законодательстве и разъяснения ФНС в дайджесте разборов «Клерка»

На прошлой неделе вышло письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@, в котором даны разъяснения по уменьшению налогов по УСН и ПСН на взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

В разборе рассказываем, какие пояснения ФНС давала в 2023 году и что говорит теперь, показываем примеры от налоговой и делимся таблицей с правилами уменьшения налога по УСН «доходы» на взносы ИП в 2024 году.

В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Рассказываем, что включить в уведомление, а также делимся кодами периодов и КБК для каждого налога.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 577665-8 с поправками в НК. В разборе рассказываем, как изменения в НДФЛ коснутся выплат при увольнении, продажи квартир в регионах и социальных вычетов, а также как они повлияют на работу предпринимателей.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 577665-8 с поправками в НК. Как теперь считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки и будет ли налог на компенсацию за изъятие имущества, рассказываем в разборе.

Разбираемся в новых условиях применения пониженного тарифа для IT-компаний, в правилах расчета взноса 1% ИП и том, как и в какие сроки ИП может получить освобождение от фиксированных взносов.

Больше разборов законов в журнале «Клерка».