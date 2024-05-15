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Как новичку открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов

Покупатели выбирают ПВЗ по многим критериям. Первый и самый главный — расположение, второй — комфорт, третий — обслуживание и т. д. Рассказываем, с чего начать подготовку к открытию, какие ресурсы нужны, как запустить бизнес и создать успешный ПВЗ, который быстро окупится.
Как новичку открыть пункт выдачи заказов маркетплейсов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Открытие пункта выдачи заказов — один из самых простых и быстрых способов попробовать себя в бизнесе. У каждого маркетплейса есть подробный гайд для старта, в некоторых случаях предоставляется даже финансовая поддержка, а правила подготовки универсальные. 

По данным Tinkoff eCommerce, на сегодняшний день большинство продавцов выбирает Wildberries (51%), следом идет Ozon (35%) и тройку замыкает Яндекс.Маркет (12%).

Владельцы пунктов выдачи зарабатывают на проценте от оборота полученных на данной точке товаров. Процент устанавливает маркетплейс. Например, от сотрудничества с Ozon вы будете получать 5% от оборота за товары не дороже 5000 рублей, если их стоимость выше, то 250 рублей.

Стандартный процент Wildberries — до 4,8%. Конечная сумма зависит от оборота ПВЗ, а также локации, в которой он работает. 

В выборе места помогут специальные карты, которые есть у большинства маркетплейсов, на них указаны процентные ставки в зависимости от места расположения будущего ПВЗ. Wildberries и Ozon цветом выделяют районы, в которых у нового ПВЗ есть много шансов на успех. 

Однако ориентироваться при выборе маркетплейса для сотрудничества нужно не только на примерный размер комиссии, нужно изучить все нюансы оферты. Например, там есть специальные требования к помещению (вплоть до высоты потолков у Ozon), которые определяют, будет поддержка со стороны маркетплейса или нет. 

Порядок действия для открытия пункта выдачи заказов

  • Зарегистрировать ИП или ООО.

  • Определиться с местом, где планируется открытие ПВЗ. 

  • Выбрать помещение. 

  • Отправить заявку на открытие пункта на сайте маркетплейса или в приложении. К ней нужно приложить фотографии помещения, а затем согласовать все детали с маркетплейсом. 

  • Подписать договор аренды помещения и договор с маркетплейсом.

  • Сделать ремонт по требованиям маркетплейса, затем загрузить скан договора аренды, фото и видео подготовленной площадки. 

  • Активировать пункт выдачи заказов.

Как зарегистрировать бизнес и выбрать систему налогообложения

Владельцами ПВЗ могут быть ИП или ООО, самозанятые такого права не имеют. Чаще всего одиночные предприниматели выбирают ИП, если у компании есть соучредители, то предпочтение отдается ООО. В случае, когда бизнес уже есть, регистрироваться не нужно, надо лишь добавить подходящие коды ОКВЭД.

Основные коды ОКВЭД:

  • 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

  • 52.10 «Деятельность по складированию и хранению».

  • 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».

Дополнительные:

  • 53.20 «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность».

  • 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

  • 53.10 «Деятельность почтовой связи общего пользования».

Налоги за работу пункта выдачи заказов можно платить по двум системам налогообложения: ОСНО, либо УСН. Применять патент нельзя. 

На ОСНО придется платить НДС, налог на имущество и прибыль, зато по нему организация получит имущественные и социальные вычеты.

С упрощенкой работы с документами значительно меньше — можно использовать УСН «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» со ставкой 15% (регионами могут быть установлены и более низкие ставки). Второй вариант стоит выбрать, если у вас высокая арендная плата и большие сопутствующие расходы, например, на рекламу.

Как подготовить помещение к открытию

Огромную роль в открытии пункта выдачи заказов имеет непосредственно создание условий труда: продуманная логистика, ремонт и оборудование. 

Где будет склад, куда поставить стойку выдачи, где установить примерочные, как их оформить, какое нужно оборудование и где его купить.

На большую часть вопросов помогает ответить сам маркетплейс. Обычно он выдвигает достаточно жесткие критерии соответствия брендбуку: там указаны требования к планировке помещения, интерьеру, мебели и оборудованию. 

Однако с последними пунктами проще: у маркетплейсов либо уже есть нужная мебель и ее необходимо только заказать, либо заказать можно в другом месте по технической документации от маркетплейса. 

Минимальный набор оборудования — компьютер, сканер штрихкодов и кодов маркировки, камеры видеонаблюдения.

Сколько денег нужно для старта

В среднем для открытия ПВЗ нужно от 100 до 400 тыс. руб. Окончательную сумму определяет стоимость аренды, затраты на ремонт, технику и мебель.

Затем нужно учитывать ежемесячные расходы — аренда, коммунальные платежи, интернет, зарплата сотрудникам (если они есть). 

Заранее вы можете рассчитать не только затраты, но и доходы — на сайтах большинства маркетплейсов есть специальные калькуляторы, которые помогут вывести  вознаграждение и чистую прибыль. 

Кроме этого, маркетплейсы могут оказывать материальную поддержку на старте. Например, Яндекс.Маркет выплачивает до 100 тыс. рублей в качестве компенсации за расходы на брендирование. 

Подробнее о том, как построить бизнес на маркетплейсах мы рассказываем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

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Для бухгалтеров это возможность освоить новые инструменты и оказывать услуги селлерам на аутсорсе, получая дополнительный доход.

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