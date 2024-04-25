₽ Заказать рекламу
Клерк
НДС

☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС и какие компании потеряли право его применять.
☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

Эти новшества внесли федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Перечень этих изменений приводит УФНС:

  • все документы для заявительного порядка возмещения – заявление, банковская гарантия, договор поручительства — надо сдавать только в электронном виде;

  • банковская гарантия после выдачи направляется банком напрямую в ИФНС без участия налогоплательщика и без предоставления банком уведомления о выдаче гарантии;

  • при подаче уточненки по НДС решение по первичной декларации не отменяется в полном объеме, а только на разницу в случае уменьшения суммы к возмещению;

  • если сумма налога, заявленная к возмещению в уточненке, превышает уже возмещенную сумму налога, налогоплательщик вправе подать заявление о применении заявительного порядка в пределах суммы налога, составляющей такое превышение;

  • можно подать заявление о замене банковской гарантии или договора поручительства на новую банковскую гарантию или новый договор поручительства. Срок подачи заявления о замене – 5 дней со дня подачи декларации по НДС, в том числе уточненной.

Кроме того, уточнили условие, связанное с банкротством: налогоплательщик вправе рассчитывать на заявительный порядок возмещения НДС, если на дату подачи заявления о возмещении НДС в отношении него не возбуждено дело о банкротстве.

Какие компании утратили право применять упрощенный порядок возмещения НДС

В список организаций, которые имеют право применять упрощенный порядок возмещения, больше не входят:

  • резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, которые представили поручительство управляющей компании, определенной Правительством в соответствии с Федеральным законом № 473‑ФЗ (подп. 3 п. 2 ст. 176.1 НК).

  • резиденты свободного порта Владивосток, которые представили поручительство управляющей компании, определенной Федеральным законом от 13.07.2015 № 212‑ФЗ (подп. 4 п. 2 ст. 176.1 НК)

Разберитесь во всех нюансах и новшествах работы с НДС, научитесь составлять декларации, оформлять счета-фактуры и проходить проверки по НДС без штрафов на курсах «Клерка». Выберете свой формат:

Курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов» — глубокое погружение в тему

Вместе с кандидатами экономических наук Верой Сокуренко и Еленой Потехиной мы разработали программу, в которой учтены все особенности применения НДС. Опираясь на свой опыт, они выделили ряд тем, которые необходимо изучить бухгалтеру для работы с налогом.

Всего в курсе 42 видеоурока, на которых вы разберетесь том, что является объектом обложения НДС, как вести учет в 1С:Бухгалтерия 8.3, составлять счет-фактуру и декларацию.

Кроме видеоуроков, вы получите доступ к образцам документов, письменным работам и тестам для самопроверки, а также инструкциям с пошаговым алгоритмом со скринами, которые помогут вам в начале практики. 

В отличие от экспресс-курса вам будут доступны онлайн-встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. Кроме этого, вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.

Внутри курса

  • Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

  • Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. 

Сейчас вы можете купить курс за 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

Купить курс

Станьте специалистом по НДС на экспресс-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С» всего за месяц

За месяц вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и в составлении декларации в 1С.

Начинающим бухгалтерам онлайн-курс поможет быстро освоить базовые принципы работы с НДС, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и исключить любые ошибки.

Главные отличия онлайн-курса от курса повышения квалификации:

  • Учиться можно без диплома бухгалтера. Вам не нужно ждать старта нового потока, сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам и сможете изучать курс в комфортном для вас темпе. 

  • После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», а не удостоверение.

  • Вы можете задавать вопросы о курсе в чате, но без онлайн-встреч с преподавателями и персонального куратора.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 4900 рублей вместо 16 000 рублей! 

Купить курс

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе

Подготовили обзор главных событий дня — 24 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Тренды договорной работы — 2024

Качественная работа над договором — это работа по минимизации рисков при его исполнении. Потребность что-то отразить в договоре обычно отражает обычаи делового оборота или новые позиции в судебной практике. Если мы говорим о трендах договорной работы в 2024 году, то здесь мы можем отметить и новое, появившееся в этом году, и то, что сохраняет свою актуальность не первый год. В этой статье остановимся коротко на основных договорных трендах.

Тренды договорной работы — 2024
Государственные ведомства

Начальника отдела камеральных проверок арестовали по делу о взятке

За получение взятки в размере 12 млн рублей суд заключил под стражу сотрудника ФНС в Новосибирске.

2

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Платформа ОФД
ЭДО

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать

С 1 сентября 2022 года стартовала работа ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Она обеспечивает обмен сведениями между всеми участниками перевозочного процесса. Оператором ГИС ЭПД стал Минтранс. Рассказываем об электронных документах по грузоперевозкам, как с ними работать и как их внедрять.

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать
Клерк
НДС

☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС и какие компании потеряли право его применять.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Налоговые проверки

💥 ФНС запретила требовать пояснения по отмененным КС

Налогоплательщики стали активно жаловаться в ФНС по поводу неправомерного направления требований дать пояснения в рамках камеральных проверок 6-НДФЛ.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Уклонение от уплаты налогов

Налоговая не установила Блиновской срок погашения недоимки

Следователи снимут арест с некоторого имущества Елены Блиновской, чтобы она смогла погасить долги перед бюджетом.

Маркетинг

Как видео оптимизирует затраты бизнеса. Реальные примеры

Задача владельца компании — сделать бизнес прибыльным и оптимизировать затраты на отдел продаж, маркетинг, рекламу.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые проверки

Что нужно знать о допросах в налоговой

Кого могут вызвать на допрос в налоговой, какое наказание грозит за неявку, как проходит допрос свидетеля и способы обезопасить себя разбираем в статье.

Иллюстрация: cottonbro studio/pexels
Кадровый учет

Меняем режим работы в организации

Режим работы устанавливается руководством компании и утверждается в правилах трудового распорядка или прописывается в трудовых договорах. Изменить график работы без согласования с сотрудниками можно будет только если в компании происходят организационных и технологических изменений. Во всех остальных случаях изменения придется согласовывать с сотрудниками.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Компенсации работникам

Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.

Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс
Кредитование

Дифференцированный и аннуитетный платеж: в чем разница и что выгоднее

Ежемесячные платежи по кредиту делятся на два типа: дифференцированный и аннуитетный. Каждый из них имеет свои особенности, которые влияют на сумму платежа и общую переплату. Разбираемся в особенностях каждой схемы и определяем, какая выгоднее. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 266
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Антон Свирякин
Уставный капитал

Передача долей (акций) российских компаний в ДИТ как способ структурирования владения бизнесом

Можно ли передать долю в компании в инвестиционное товарищество и какие преимущества дает данный способ структурирования владения бизнесом.

Банки

Минфин начал принудительно переводить Альфа-банк в юрисдикцию РФ

Суд может приостановить корпоративные права иностранной компании в отношении Альфа-банка и АльфаСтрахования. Экономически значимая организация может получить свои акции в прямое владение по решению суда.

Антон Свирякин
Уставный капитал

Передача долей (акций) российских компаний в ЗПИФ как способ структурирования владения бизнесом

Можно ли передать долю в компании в ЗПИФ и какие преимущества дает данный способ структурирования владения бизнесом.

Проверки

Цифра дня. Про плановые проверки

В 2024 году количество индикаторов риска для предупреждения нарушений закона увеличится до 500.

Цифра дня. Про плановые проверки
Отпуска

Кто и как решает рабочие вопросы в отпуске: итоги опроса

35% сотрудников считают, что могут выполнять рабочие задачи и не жертвовать отдыхом.

1
Зарплата

К каким расходам относить компенсацию за задержку зарплаты

В Трудовом кодексе закреплено, что работодатель обязан выплачивать компенсации (проценты) за задержку зарплаты и других выплат, присужденных работнику судом. Это значит, что выплаченные суммы можно относить расходам, уменьшающим базу по прибыли. А к каким именно и в каком размере? Прописали в ТК.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Проверки

📌 Расширят индикаторы риска для проверок компаний, их будет 500. Но как и когда работать бизнесу при их таком количестве — неясно, считает юрист

Минэкономразвития уже утвердило больше 30 новых индикаторов, которые сигнализируют о возможных нарушениях законодательства. На основании этой информации контролирующие органы будут принимать решение о плановой проверке бизнеса.

3

Интересные материалы

Коллекторы

Должники стали больше отдавать коллекторам в месяц: сколько

Переход к сберегательной модели поведения улучшил платежную дисциплину должников. Они отказываются от необязательных расходов и быстрее рассчитываются с долгами.