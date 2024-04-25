☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС и какие компании потеряли право его применять.

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

Эти новшества внесли федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Перечень этих изменений приводит УФНС:

все документы для заявительного порядка возмещения – заявление, банковская гарантия, договор поручительства — надо сдавать только в электронном виде ;

банковская гарантия после выдачи направляется банком напрямую в ИФНС без участия налогоплательщика и без предоставления банком уведомления о выдаче гарантии;

при подаче уточненки по НДС решение по первичной декларации не отменяется в полном объеме , а только на разницу в случае уменьшения суммы к возмещению;

если сумма налога, заявленная к возмещению в уточненке, превышает уже возмещенную сумму налога, налогоплательщик вправе подать заявление о применении заявительного порядка в пределах суммы налога , составляющей такое превышение;

можно подать заявление о замене банковской гарантии или договора поручительства на новую банковскую гарантию или новый договор поручительства. Срок подачи заявления о замене – 5 дней со дня подачи декларации по НДС, в том числе уточненной.

Кроме того, уточнили условие, связанное с банкротством: налогоплательщик вправе рассчитывать на заявительный порядок возмещения НДС, если на дату подачи заявления о возмещении НДС в отношении него не возбуждено дело о банкротстве.

Какие компании утратили право применять упрощенный порядок возмещения НДС

В список организаций, которые имеют право применять упрощенный порядок возмещения, больше не входят:

резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, которые представили поручительство управляющей компании, определенной Правительством в соответствии с Федеральным законом № 473‑ФЗ (подп. 3 п. 2 ст. 176.1 НК).

резиденты свободного порта Владивосток, которые представили поручительство управляющей компании, определенной Федеральным законом от 13.07.2015 № 212‑ФЗ (подп. 4 п. 2 ст. 176.1 НК)

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