Полезные фишки в Excel, которые пригодятся каждому бухгалтеру

Собрали для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.

Программа Excel — базовый софт для офисной работы, в ней ведут таблицы, которые помогают ориентироваться в больших данных, цифрах и показателях. Бухгалтеры часто используют его в работе. Вот несколько простых лайфхаков, чтобы работа в программе стала быстрее и комфортнее.

Горячие клавиши

Мы приводим небольшой список того, что необходимо для быстрой работы. Полезных горячих клавиш в разы больше. Чем полезны эти сочетания:

Ctrl + Shift + 4 — определяет денежный формат ячейки;

Ctrl + Shift + 7 — устанавливает внешние границы выделенного диапазона ячеек;

Shift + F9 — пересчитывает формулы на всем листе;

Ctrl + ; — вводит текущую дату;

Alt + = — запускает функцию «Автосумма».

Закрепите то, что часто используете

Если вы часто пользуетесь какой-то функцией в программе, то закрепите ее на панели быстрого доступа. Для этого перейдите в «Файл — Параметры — Панель быстрого доступа» и укажите нужные кнопки.

Как бороться с пустыми полями

В работе появляется множество пустых ячеек? Избавьтесь от них за одно действие! Во вкладке «Данные — Фильтр» нажмите на стрелку, направленную вниз. Откроется меню, где можно удалить пустые поля.

Объединить текст из нескольких ячеек в одну можно следующим образом: выберите ячейку, нажмите «=» и последовательно укажите другие ячейки, которые надо объединить. Перед каждым новым текстом ставьте символ «&».

Выборка и правильный ввод цифр

Сформировать выборку можно автоматически в меню «Данные — Проверка данных». Там можно выбрать нужный диапазон. Например, найти сотрудников по возрасту, полу или размеру зарплаты.

Если нужно ввести цифры, которые начинаются с нулей, то перед числом поставьте «’». Например, нужно ввести 00021, без апострофа программа откинет нули и напишет просто 21.

Спрячьте ненужное

В Excel можно скрывать информацию. Для этого выделите ячейки, которые нужно спрятать, нажмите «Формат — Скрыть или отобразить».

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