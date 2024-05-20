Можно ли выдать за раз маленькую зарплату, как оплачивать переработку в командировке, на ГПД положен стандартный вычет. 3 важных разъяснения для бухгалтеров по зарплате

Собрали полезные разъяснения Роструда и Минфина по расчетам с работниками.

Можно ли маленькую зарплату выдавать раз в месяц

По мнению Онлайнинспекции.рф, нельзя: заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца — ч. 6 ст. 136 ТК.

Пользователь спросил, если он работает на 0.4 ставки от МРОТ, то имеет ли право получать зарплату один раз в месяц, а не поделенную на аванс и зарплату.

Такое разъяснение дала Онлайнинспекция.рф при Роструде (вопрос № 198682 от 25.04.2024).

Как правильно оплачивается переработка в командировке

Сверхурочная работа в командировке оплачивается из среднего заработка, сохраняемого за сотрудником:

за первые 2 часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере;

последующие часы — не менее чем в двойном размере.

То есть по стандартным правилам ст. 152 ТК.

Согласно п. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением правительства от 13.10.2008 № 749, оплата труда в случае привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством РФ. По п. 9 Положения средний заработок за период нахождения в командировке и за дни в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, определенному в командирующей организации.

Такое разъяснение приводит портал Роструда Онлайнинспекция.рф (вопрос № 199013 от 06.05.2024).

Заказчик удерживает НДФЛ с выплат исполнителям по договорам ГПХ и предоставляет им стандартный вычет

Вознаграждение, которое компания выплачивает физлицу, с которым оформлен договор ГПХ на работы или услуги, облагается НДФЛ. И возмещение расходов исполнителя – тоже.

Исполнителю по ГПХ по его заявлению надо предоставить стандартный детский вычет по НДФЛ. Об этом пишет Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-04-05/6138.

Стандартный вычет предоставляет один из налоговых агентов по выбору человека. Его дают, пока доход не превысит 350 000 рублей.

Эксперты «Клерка» подготовили материалы-разборы для бухгалтера по зарплате:

Разобрали, когда работодатель вправе снизить премию работнику, а когда это противозаконно.

Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Разобрали основные вопросы, которые касаются алиментов: кому, в каком случае и в каком размере их могут назначить, как рассчитать сумму алиментов.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день для подписчиков выходит два новых разбора: один только в текстовом формате, другой в формате 2-3-х минутного видео + конспект.

Подписчик может заказать главному редактору «Клерка» вот здесь (просто нажмите кнопку «Ответить» и оставьте комментарий с запросом). Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки.