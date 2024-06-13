Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

С прошлого года поменялись правила уменьшения налога по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. По взносам ИП на УСН «доходы минус расходы» и взносам за работников правила прежние, но с поправкой на ЕНС.

Порядок уменьшения налога по УСН «доходы» за 2024 год на взносы 1% за 2024 год описан в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@.

Факт оплаты взносов не имеет значения. В любом случае можно уменьшать на них налог.

Но для УСН «доходы минус расходы» правила другие. ИП-упрощенцам с этим объектом налогообложения надо сначала уплатить взносы, и только после этого учитывать их в составе расходов.

Аналогично и для взносов за работников при любом объекте налогообложения – их тоже надо сначала уплатить, а потом учитывать в расходах (при доходно-расходной УСН) или применять вычет по налогу (при доходной УСН).

Далее рассмотрим, как ИП учитывают разные взносы в разных ситуациях.

ИП на УСН «доходы» без работников

Фиксированные взносы за 2024 год – идут на уменьшение до 100% налога независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2024 год – идут на уменьшение до 100% налога в 2024 или в 2025 году независимо от факта уплаты

Фиксированные взносы за 2023 год – не идут на уменьшение налога, даже если они уплачены в 2024 году

Взносы 1% за 2023 год – идут на уменьшение до 100% налога (независимо от факта уплаты), если их не учитывали для уменьшения налога за 2023 год

ИП на УСН «доходы» с работниками

Фиксированные взносы за 2024 год – идут на уменьшение до 50% налога независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2024 год – идут на уменьшение до 50% налога в 2024 или в 2025 году независимо от факта уплаты

Фиксированные взносы за 2023 год – не идут на уменьшение налога, даже если они уплачены в 2024 году

Взносы 1% за 2023 год – идут на уменьшение до 50% налога (независимо от факта уплаты), если их не учитывали для уменьшения налога за 2023 год

Взносы за работников – идут на уменьшение до 50% налога по мере их уплаты

ИП на УСН «доходы минус расходы» без работников

Фиксированные взносы за 2024 год – идут в расходы по мере их уплаты, если в 2024 году подать заявление о зачете

Взносы 1% за 2024 год – идут в расходы по мере их уплаты, если в 2024 году подать заявление о зачете

Фиксированные взносы за 2023 год – идут в расходы по мере их уплаты, если они не вошли в расходы в 2023 году по заявлению о зачете

Взносы 1% за 2023 год – идут в расходы по мере их уплаты, если они не вошли в расходы в 2023 году по заявлению о зачете

ИП на УСН «доходы минус расходы» с работниками

Фиксированные взносы за 2024 год – идут в расходы по мере их уплаты, если в 2024 году подать заявление о зачете

Взносы 1% за 2024 год – идут в расходы по мере их уплаты, если в 2024 году подать заявление о зачете

Фиксированные взносы за 2023 год – идут в расходы по мере их уплаты, если они не вошли в расходы в 2023 году по заявлению о зачете

Взносы 1% за 2023 год – идут в расходы по мере их уплаты, если они не вошли в расходы в 2023 году по заявлению о зачете

Взносы за работников – идут в расходы по мере их уплаты

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про уменьшение налога на взносы:

Для взносов за работников важен факт уплаты.

При УСН «доходы» и ПСН на них можно уменьшить налог, при УСН «доходы минус расходы» – включить их в расходы.

Но в любом случае взносы должны быть начислены и оплачены.

Взносы 1% за 2024 год можно учесть для уменьшения налога как за 2024, так и за 2025 год – на усмотрение ИП.

Отвечаем на многочисленные вопросы ИП: как платить взносы, нужны ли уведомления и заявления.

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