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Клерк
Обучение для бухгалтеров

⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

Набираем новый летний поток на профкурсы по суперценам. Успейте записаться до 15 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!
⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Возвращаем самые привлекательные цены на курсы повышения квалификации и профпереподготовки!

Новый поток стартует 15 июня.

Полный список курсов со скидками смотрите в каталоге.

Выбрали самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» с дипломом или удостоверением Рособорнадзора!

Новый курс! «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:

  • методам финансового анализа бизнеса;

  • оценке бизнеса на основе метрик;

  • планированию финансовой деятельности компании;

  • финансовому прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Начните карьеру финансиста, прямо сейчас!

Супер-цена на первый поток: 12 900 рублей вместо 44 900 рублей!

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Бухгалтер маркетплейса

Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП

В трудовом законодательстве ежегодно происходят изменения на разных участках работы. Специалисты, которые умеют рассчитывать зарплату по правилам 2024 года и ведут воинский учет без ошибок, могут претендовать на более высокий доход, чем менее квалифицированные коллеги. Получите конкурентное преимущество на курсах «Клерка».

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 72%: 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 69%: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Главный бухгалтер на УСН

Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 73%: 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

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Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!

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Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Расчет себестоимости часа работы бухгалтера

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о себестоимости работ по бухгалтерскому обслуживанию. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе расчета себестоимости одного часа работы бухгалтера.

Расчет себестоимости часа работы бухгалтера

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Клиенты «Финам» не смогут снять доллары и евро с брокерских счетов

Брокер «Финам» временно заблокировал доллары и евро на счетах инвесторов.

Владислав Савушкин
Управление финансами

⚡Как экономить деньги? Эффект латте

Кофейка рубль бережет. Что это мы все про бизнес, да про бизнес? Предлагаю сегодня обсудить личные финансы. В частности, способы экономии этих самых финансов. Наверняка, у каждого из нас есть свои методики экономии. Давайте их обсудим.

⚡Как экономить деньги? Эффект латте
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Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год

Для получения на упрощенной системе налогообложения льготы по НДС на 2025 год имеет значение доход за 2024 год. А для сохранения этой льготы важен доход за 2025 год.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Санкции 2022-2024

Индекс Мосбиржи упал более чем на 4%

Впервые с января индекс Мосбиржи опустился до 3032,05 пунктов, стоимость акций снижается на 15%.

ТРИО
Автоматизация учета

Excel и 1С. Когда и что применять

В современном мире объемы данных растут с невероятной скоростью, что требует от компаний и организаций внедрения эффективных инструментов для их обработки и анализа. Автоматизация процессов обработки данных становится все более важной, так как она позволяет существенно сократить время и усилия, необходимые для выполнения рутинных задач, а также минимизировать вероятность ошибок.

Excel и 1С. Когда и что применять
Бухгалтерский аутсорсинг

Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ

Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо знать все о законе 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.

Евгений Рябов
Инвестиции

Как клиент с помощью опциона быстро и без суда с помощью опциона забрал у инвестора долю в компании как только тот прекратил перечислять инвестиции — кейс от юриста

Клиент обратился за оформлением инвестиционной сделки: в их совместный с партнёром бизнес (ООО) решил вложиться инвестор. Инвестор предложил вносить инвестиции равными траншами каждые 2 месяца в течение 2 лет. Собственники бизнеса со схемой согласились. При этом была поставлена задача защитить бизнес от нарушения инвестором графика перечисления инвестиций.

Валюта

Биржа Казахстана рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей

Казахстанская биржа собирается пересмотреть отношения с Мосбиржей после введения санкций. MOEX принадлежит 13,1% акций, размещенных KASE.

Обучение для бухгалтеров

❗ Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

Набираем новый летний поток на профкурсы по суперценам. Успейте записаться до 15 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Иван Шестак
Личные финансы

6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 2

Внимание предпринимателя и корпоративного финансиста часто направлено исключительно на развитие компании. Однако с личными деньгами у них ситуация обратная. Часто у собственника все средства крутятся в бизнесе, а у финансиста в лучшем случае есть небольшие накопления.

6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 2
Самозанятые

Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям

Чтобы самозанятые могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, депутаты хотят автоматически включать плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в реестр малого и среднего бизнеса.

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

Набираем новый летний поток на профкурсы по суперценам. Успейте записаться до 15 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Медицина

Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач

В новостях вирусятся истории про необычных шопоголиков. Они начали массово облизывать яйца в надежде заразиться кишечной инфекцией и получить денежные выплаты. Облизывать яйца не рекомендуют ни врачи, ни владелец магазина, а мы разберём другой вопрос — нужно ли продукты мыть?

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Транспортный налог

Если у транспортного средства два двигателя: как ФНС считает налог

Налоговая база по транспортному налогу определяется как мощность двигателя авто в лошадиных силах.

Клерк
Карьера бухгалтера

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

Средняя зарплата финансового директора с опытом — 200—250 тыс. руб., а на стартовых позициях вы можете зарабатывать от 110 до 180 тыс. руб. в месяц. На hh.ru представлено почти 1000 вакансий для специалистов, которые в профессии чуть больше года. Разбираемся, как бухгалтеру вырасти до финдира.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталья Горячая
Санкции 2022-2024

О проведении торгов на Московской бирже

В связи введением США ограничительных мер в отношении Московской биржи с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом.

Интересные материалы

Санкции 2022-2024

Банк Точка, попавший под новые санкции США, сделал заявление

12 июня в День России США ввели блокирующие санкции в отношении нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.