❗ Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

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Выбрали самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» с дипломом или удостоверением Рособорнадзора!

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:

методам финансового анализа бизнеса;

оценке бизнеса на основе метрик;

планированию финансовой деятельности компании;

финансовому прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Начните карьеру финансиста, прямо сейчас!

Супер-цена на первый поток: 12 900 рублей вместо 44 900 рублей!

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Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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В трудовом законодательстве ежегодно происходят изменения на разных участках работы. Специалисты, которые умеют рассчитывать зарплату по правилам 2024 года и ведут воинский учет без ошибок, могут претендовать на более высокий доход, чем менее квалифицированные коллеги. Получите конкурентное преимущество на курсах «Клерка».

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 72%: 8 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 69%: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Скидка 73%: 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

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