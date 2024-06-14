Когда и как учитывать минимальный налог в расходах на УСН при убытке: таблица для бухгалтера

Убытки на УСН не сгорают, как, например, у ИП на ОСНО, а переносятся на последующие годы.

Если компания или ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» получили убыток к текущем году, это обязывает их уплатить минимальный налог (1% от дохода).

При этом и минимальный налог, и убыток текущего года в дальнейшем можно учесть при расчете налога в следующие годы.

Убыток уменьшает налоговую базу. Разницу между минимальным и обычным налогом включают в расходы. Если получен убыток, то такая разница равна минимальному налогу.

Таким образом, по факту и убыток, и минимальный налог уменьшают базу для налога по УСН в последующие годы.

Учитывают эти два показателя в следующие годы только при расчете годового налога. При расчете авансовых платежей ни убыток, ни минимальный налог не учитываются.

Период, в течение которого можно учитывать эти показатели, разный. Для минимального налога не отграничения, для убытков есть ограничительный срок – 10 лет.

Смотрите в нашей таблице, как и когда учитывать минимальный налог и убыток при УСН.

Минимальный налог Убыток Когда возникает Когда минимальный налог больше, чем обычный Когда расходы больше доходов Как учитывать в последующие годы Включают в расходы разницу между обычным и минимальным налогом Уменьшают налоговую базу В течение какого времени учитывать не ограничено 10 лет В каком периоде учитывать Только при расчете налога за год Только при расчете налога за год Где отражать в книге учета в последующие годы Строка 030 справки к разделу I Раздел III Где отражать в декларации в текущем году Строка 280 раздела 2.2 Строка 253 раздела 2.2 Где отражать в декларации в последующие годы Строка 223 раздела 2.2 Строка 230 раздела 2.2

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы для бизнеса на УСН:

По умолчанию плательщики УСН становятся плательщиками НДС по стандартным ставкам — 20% и 10% и правом на вычет по входящим счетам-фактурам. Но можно выбрать пониженную ставку 5% и 7% без права на вычет или вовсе освободиться от НДС.

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.

Для взносов за работников важен факт уплаты.

При УСН «доходы» и ПСН на них можно уменьшить налог, при УСН «доходы минус расходы» – включить их в расходы.

Но в любом случае взносы должны быть начислены и оплачены.

Взносы 1% за 2024 год можно учесть для уменьшения налога как за 2024, так и за 2025 год – на усмотрение ИП.

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день для подписчиков выходит два новых разбора: один только в текстовом формате, другой в формате 2-3-х минутного видео + конспект.

Подписчик может заказать главному редактору «Клерка» вот здесь (просто нажмите кнопку «Ответить» и оставьте комментарий с запросом). Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей. Подписаться на год.