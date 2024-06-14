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УСН

Когда и как учитывать минимальный налог в расходах на УСН при убытке: таблица для бухгалтера

Убытки на УСН не сгорают, как, например, у ИП на ОСНО, а переносятся на последующие годы.
Когда и как учитывать минимальный налог в расходах на УСН при убытке: таблица для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если компания или ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» получили убыток к текущем году, это обязывает их уплатить минимальный налог (1% от дохода).

При этом и минимальный налог, и убыток текущего года в дальнейшем можно учесть при расчете налога в следующие годы.

Убыток уменьшает налоговую базу. Разницу между минимальным и обычным налогом включают в расходы. Если получен убыток, то такая разница равна минимальному налогу.

Таким образом, по факту и убыток, и минимальный налог уменьшают базу для налога по УСН в последующие годы.

Учитывают эти два показателя в следующие годы только при расчете годового налога. При расчете авансовых платежей ни убыток, ни минимальный налог не учитываются.

Период, в течение которого можно учитывать эти показатели, разный. Для минимального налога не отграничения, для убытков есть ограничительный срок – 10 лет.

Смотрите в нашей таблице, как и когда учитывать минимальный налог и убыток при УСН.

Минимальный налог

Убыток

Когда возникает

Когда минимальный налог  больше, чем обычный

Когда расходы больше доходов

Как учитывать в последующие годы

Включают в расходы разницу между обычным и минимальным налогом

Уменьшают налоговую базу

В течение какого времени учитывать

не ограничено

10 лет

В каком периоде учитывать

Только при расчете налога за год

Только при расчете налога за год

Где отражать в книге учета в последующие годы

Строка 030 справки к разделу I

Раздел III

Где отражать в декларации в текущем году

Строка 280 раздела 2.2

Строка 253 раздела 2.2

Где отражать в декларации в последующие годы

Строка 223 раздела 2.2

Строка 230 раздела 2.2

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