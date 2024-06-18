Как учитывать дорогостоящее оборудование, списывать в расходы кредитный автомобиль, пересмотреть ликвидационную стоимость: три вопроса по ОС бухгалтеру в закладки

С начала 2024 года эксперты дали больше 3 тысяч ответов в сервисе «Клерк.Консультации».

Сделали для вас подборку по основным средствам с разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про дорогостоящее оборудование: материалы или ОС

Вопрос № 1: Организация (ООО на ОСНО) занимается строительством жилых зданий. Приобретает оборудование, стоимостью несколько миллионов рублей. Это оборудование будет установлено на объекте, где ООО ведет свои работы, и там и останется: входит в смету по объекту. По сути, это материал, который приобрели и использовали на объекте. Как учесть такое оборудование?

Ответ эксперта: данное оборудование вы, в составе выполненных работ, будете передавать заказчику. Для вас оно, независимо от стоимости, не обладает признаками основного средства ни в бухгалтерском учете (п. 4 ФСБУ 6/2020), ни в налоговом учете (п. 1 ст. 256 НК).

Вы изначально приобрели его, чтобы смонтировать на объекте, и потом передать объект (в состав которого входит это оборудование) заказчику.

Доход вы получите один раз, при реализации объекта. А самый главный признак основного средства — использование его для получения дохода более года.

Поэтому приходуйте это оборудование на 07 (или 10) счет, а на дату передачи его в монтаж спишите на счет 20.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про ликвидационную стоимость: пересмотр по итогам года

Вопрос № 2: Организация в 2022 году не пересмотрела СПИ ОС, не определила ликвидационную стоимость. Обязана ли организация в этом году пересмотреть за прошлые годы СПИ ОС и ликвидационную стоимость? Или достаточно будет в конце календарного года пересмотреть?

Ответ эксперта: Определение ликвидационной стоимости ОС, равно как и пересмотр срока полезного использования ваше право, а не обязанность.

Признайте ликвидационную стоимость равной нулю (п. 31 ФСБУ 6/2020), а необходимости в пересмотре СПИ у вас тоже может не возникнуть (п. 37 ФСБУ 6/2020).

И продолжайте спокойно работать, как и работали раньше.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про авто в кредит и расходы на УСН

Вопрос № 3: ИП на УСН д-р занимается торговлей на маркетах. Иногда самостоятельно доставляет товар. ИП купил автомобиль в кредит. В договоре он указан без статуса ИП. Может ли ИП включать в расходы по УСН стоимость автомобиля и в каком периоде, если в 1 квартале 2024 года ИП оплатил часть стоимости автомобиля продавцу, остальную часть погасила кредитная организация также в 1 квартале 2024 года. Можно всю стоимость автомобиля принять в расходы УСН до конца 2024 года? Или нужно учитывать кусками по мере погашения перед кредитной организацией основной суммы долга?

Ответ эксперта: Затраты на приобретение основного средства на УСН «доходы-расходы» учитываются в расходах в течение одного года при выполнении условий (п. 3 ст. 346.16 НК, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК):

расходы оплачены (если ОС оплачено неполностью, признать можно только оплаченную часть);

ОС введено в эксплуатацию;

ОС используется в предпринимательской деятельности по УСН;

расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

Так как автомобиль оплачен продавцу в полной сумме, задолженности по оплате ОС нет, есть только задолженность по кредитным обязательствам перед банком, то следовательно, вся стоимость автомобиля должна быть включена в расходы текущим годом (ст. 346.16 НК).

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

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