При увольнении сотрудника не забудьте сдать ЕФС-1: образец

На следующий рабочий день после увольнения работника необходимо сдать форму ЕФС-1, в которую включают титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1.

Коды

При заполнении ЕФС-1 на увольнении в графе 5 будет один из таких кодов:

0 — бессрочный трудовой договор;

0.1 — срочный трудовой договор со сроком до полугода;

0.2 — срочный трудовой договор со сроком более полугода;

1 — трудовой договор по совместительству;

1.1 — трудовой договор по совместительству со сроком до полугода;

1.2 — трудовой договор по совместительству со сроком более полугода;

В графе 6 будет код выполняемой функции и дополнительные коды:

НЕПД — для работников с неполным рабочим днем;

НЕПН — для работников на неполной рабочей неделе;

ДИСТ — для дистанционных сотрудников;

НДОМ — для надомных работников;

ОСОБ — для отдельных категорий работников госструктур.

В графе 7 будет код причины увольнения. Это, например, такие коды:

п1ч1с77тк — увольнение по соглашению сторон;

п2ч1с77тк — закончился срок действия срочного трудового договора;

п3ч1с77тк — увольнение по желанию работника.

Образец

Пример заполнения подраздела 1.1 при увольнении сотрудника:

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы, которые касаются увольнения:

При увольнении сотрудника надо заполнить титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1.

Отработку принято воспринимать как срок, в течение которого человек должен продолжать работать. Но на самом деле это период времени, за который необходимо предупредить о желании уволиться.

Предоставлять отпуск только за фактически отработанное время работодатель не уполномочен. Если сотрудник перегулял отпуск, то удержать лишнюю оплату можно лишь при увольнении по соглашению сторон или по собственному желанию, и не более 20%.

ТК позволяет удержать неотработанный аванс, выданный в счет зарплаты, в том числе и при увольнении работника. Но есть ограничение 20%.

До тех пор, пока не будет выяснена причина опоздания из отпуска, надо фиксировать отсутствие и отмечать время неявки – составлять акты, делать отметки в табеле учета рабочего времени.

В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем, и ограничением свободы.

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