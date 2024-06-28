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Трудовое право

При увольнении сотрудника не забудьте сдать ЕФС-1: образец

На следующий рабочий день после увольнения работника необходимо сдать форму ЕФС-1, в которую включают титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1.
При увольнении сотрудника не забудьте сдать ЕФС-1: образец
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Коды

При заполнении ЕФС-1 на увольнении в графе 5 будет один из таких кодов:

  • 0 — бессрочный трудовой договор;

  • 0.1 — срочный трудовой договор со сроком до полугода;

  • 0.2 — срочный трудовой договор со сроком более полугода;

  • 1 — трудовой договор по совместительству;

  • 1.1 — трудовой договор по совместительству со сроком до полугода;

  • 1.2 — трудовой договор по совместительству со сроком более полугода;

В графе 6 будет код выполняемой функции и дополнительные коды:

  • НЕПД — для работников с неполным рабочим днем;

  • НЕПН — для работников на неполной рабочей неделе;

  • ДИСТ — для дистанционных сотрудников;

  • НДОМ — для надомных работников;

  • ОСОБ — для отдельных категорий работников госструктур.

В графе 7 будет код причины увольнения. Это, например, такие коды:

  • п1ч1с77тк — увольнение по соглашению сторон;

  • п2ч1с77тк — закончился срок действия срочного трудового договора;

  • п3ч1с77тк — увольнение по желанию работника.

Образец

Пример заполнения подраздела 1.1 при увольнении сотрудника:

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы, которые касаются увольнения:

ЕФС-1 при увольнении сотрудника: образец заполнения

При увольнении сотрудника надо заполнить титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1.

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При увольнении сотрудника не забудьте сдать ЕФС-1: образец

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