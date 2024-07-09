При экспорте в дальнее зарубежье для ставки НДС 0% во 2 квартале нужны электронные реестры новой формы

Согласно пункту 15 статьи 165 НК для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% экспортеры представляют в ИФНС электронные реестры. Всего утвердили 13 форм.

До недавнего времени применялись формы и форматы реестров, доведенные письмом ФНС от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@.

Но с 01.07.2024 действуют новые реестры – по приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.

Старые, из письма ФНС от 13.03.2024, не применяются. Письмо ФНС от 21.06.2024 № ЕА-4-15/7010@ с таким разъяснением доведено до налогоплательщиков.

Смотрите в нашей таблице, какие формы реестров сейчас актуальны.

Нормативный акт Форма реестра Приложение №1 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155221 Приложение №2 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155119 Приложение №3 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155121 Приложение №4 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155120 Приложение №5 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155111 Приложение №6 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155112 Приложение №7 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155113 Приложение №8 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155114 Приложение №9 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155115 Приложение №10 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155122 Приложение №11 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155123 Приложение №12 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155116 Приложение №13 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ КНД 1155118

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы на тему ВЭД:

За 1 квартал 2024 года сдавали реестры по одной форме, за 2 квартал надо сдавать по новой форме.

Ключевым документом любой импортной сделки является внешнеторговый контракт, т. е. договор между российским покупателем (импортером) и иностранным продавцом (экспортером). От того, насколько четко и корректно он составлен, во многом зависит бухгалтерский и налоговый учет операций.

С 01.04.2024 от 600 тысяч до 1 млн руб. повышен предельный размер суммы контракта с нерезидентом РФ, по которому применяется упрощенный порядок валютного контроля.

По договору комиссии комиссионер всегда действует в интересах и за счет комитента. А значит право собственности на импортные товары, приобретенные для российского покупателя (комитента), к посреднику (комиссионеру) не переходит.

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