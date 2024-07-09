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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При экспорте в дальнее зарубежье для ставки НДС 0% во 2 квартале нужны электронные реестры новой формы

Согласно пункту 15 статьи 165 НК для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% экспортеры представляют в ИФНС электронные реестры. Всего утвердили 13 форм.
При экспорте в дальнее зарубежье для ставки НДС 0% во 2 квартале нужны электронные реестры новой формы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

До недавнего времени применялись формы и форматы реестров, доведенные письмом ФНС от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@.

Но с 01.07.2024 действуют новые реестры – по приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.

Старые, из письма ФНС от 13.03.2024, не применяются. Письмо ФНС от 21.06.2024 № ЕА-4-15/7010@ с таким разъяснением доведено до налогоплательщиков.

Смотрите в нашей таблице, какие формы реестров сейчас актуальны.

Нормативный акт

Форма реестра

Приложение №1 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155221

Приложение №2 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155119

Приложение №3 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155121

Приложение №4 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155120

Приложение №5 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155111

Приложение №6 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155112

Приложение №7 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155113

Приложение №8 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155114

Приложение №9 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155115

Приложение №10 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155122

Приложение №11 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155123

Приложение №12 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155116

Приложение №13 к приказу ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

КНД 1155118

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