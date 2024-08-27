Три показателя без которых нельзя оценить риски вложений: ROI, NPV, IRR

Рассказываем, зачем нужны сложные формулы и как с их помощью определить перспективы и риски инвестиционного портфеля. Такие навыки обязательно нужны тому, кто анализирует и управляет финансами в компании.

Навык управления инвестициями — важный скилл, который нужен каждому финансовому директору. Грамотно составленный инвестиционный портфель дает компании пассивный доход и дополнительные свободные средства для развития новых масштабных проектов.

Три основных показателя, которые должен уметь рассчитывать инвестор — это ROI, NPV, IRR.

ROI

Начнем с базовой формулы ROI – коэффициент рентабельности инвестиций. ROI показывает окупаемость вложений.

ROI = (Доход от вложений – Размер вложений) / Размер вложений * 100%

По формуле в числителе находится разница между доходом от вложений и размером вложений, в знаменателе стоит непосредственно размер вложений.

Для отдельных участков бизнеса используется ROMI.

ROMI – это расчет для определенных вложений в какие-то области.

Примером ROMI можно назвать расчет рентабельности инвестиций в маркетинговый бюджет. Например, вы проверяете какую-то гипотезу, тестируете или делаете новый вид продукта, и вы можете ROMI рассчитать непосредственно для конкретного направления бизнеса.

ROMI = (Доход от вложений в канал продаж - размер вложений в канал продаж) / Размер вложений в канал продаж 100%

Тогда в формуле вместо дохода от вложений будет выручка, которая получена именно с этого направления бизнеса за минусом вложенных в это направление средств. По факту в числителе находится чистая прибыль только одного участка бизнеса, либо нового продукта, либо, как в примере, маркетинговый бюджет для нового маркетингового канала.

Этот принцип расчета очень похож на способ определения коэффициента рентабельности.

В итоге получается коэффициент рентабельности в процентах. Например, у нас получился коэффициент рентабельности от вложений 20%. При анализе коэффициентов рентабельности результат нужно сравнить с тем процентом, под который могли взять кредит, сделать вложения или инвестировать. Выбираем, что выгоднее, инвестировать в новый продукт или канал продаж, или выгоднее положить деньги на вклад.

Коэффициент рентабельности ROI можно сравнивать в целом с нормой рентабельности, которая присутствует в бизнесе. Если мы понимаем, что рентабельность всего бизнеса 20%, а вложения в какой-то новый продукт по ROI будут давать 5-10%, то новый канал для нас не так выгоден.

Но если мы ожидаем, что вложения в новый маркетинговый канал дадут 30-40% рентабельности вложений, то, естественно, этот канал гораздо выгоднее.

NPV

Чистая приведенная стоимость (NPV) сравнивает сумму, которую вы инвестируете сегодня, с текущей стоимостью будущих денежных поступлений от ваших инвестиций.

NPV = сумма денежных потоков за определенный период / 1 + ставка дисконтирования

Расчет чистой приведенной стоимости инвестиций поможет вам и вашему совету директоров решить, какие инвестиции стоит делать. Инвестиции должны иметь, как минимум, положительную чистую приведенную стоимость, чтобы оправдать затраты.

Чтобы рассчитать NPV, начните с суммы первоначальных инвестиций и денежного потока, который они принесут (либо в виде добавленной прибыли, либо в виде сокращения затрат).

IRR

IRR – это внутренняя норма доходности, показывающая процентную ставку, при которой чистая прибыль от проекта по сегодняшним ценам будет равна нулю. Если мы вкладываем в заемные средства, то IRR будет назначением максимальной процентной ставки кредита, по которой мы можем привлечь деньги и вложить в проект. Взяв под эту ставку кредит, после вложения средств мы сможем заработать.

Чем выше процентная ставка IRR, тем меньше рисков, потому что получается больше вариантов для кредитования.

Если IRR составит 5%, понимаем, что под такой процент мы не найдем заемные средства. Соответственно, проект будет высокорискованным, существует большой риск уйти в минус.

Для расчетов используются две автоматические формулы:

Excel / Google – ВСД()

ЧИСТВНДОХ()

Две формулы дают примерно одинаковые значения и в Excel, и в Google.

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