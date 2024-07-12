Новые правила работы на УСН: главные изменения по налоговой реформе 2025

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, а также придется платить НДС со ставками до 20%.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 639663-8 с масштабными поправками в НК. Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН.

Ставки

Сейчас по УСН предусмотрен так называемый переходный период, когда право на упрощенку не утрачено, а повышена ставка.

Повышенная ставка при УСН «доходы» составляет 8%, для УСН «доходы минус расходы» — 20%. С 2025 года этих ставок не будет.

При любом доходе (в пределах общего лимита для права на УСН) ставки будут до 6% на объекте «доходы» и до 15% на объекте «доходы минус расходы».

Новые лимиты

Показатель 2024 год 2025 год Лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН 112,5 млн руб. (в 2024 году – 149,51 млн) 337,5 млн руб.* Лимит дохода для применения УСН 150 млн руб. (в 2024 году – 199,35 млн руб.) 450 млн руб.* Лимит дохода для применения УСН с повышенными ставками 200 млн руб. (в 2024 году – 265,8 млн) — Лимит численности для применения УСН 100 человек 130 человек Лимит численности для применения УСН с повышенными ставками 130 человек — Лимит остаточной стоимости ОС 150 млн руб. 200 млн руб.*

*Лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Напомним, сейчас индексируется только доход, лимит стоимости ОС не меняется из года в год.

НДС на УСН

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Право на освобождение по статье 145 НК получают только упрощенцы, у которых доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей или которые перешли на УСН в текущем году.

В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Но можно потерять право на нее.

Если с начала года доходы превысили 60 млн рублей, право на освобождение от НДС утрачивается с 1 числа месяца, в котором произошло превышение.

Упрощенцы смогут исчислять и уплачивать НДС в общем или особом порядке:

общий порядок со ставками 20%, 10%, 0% и вычетами «входящего» налога;

особый порядок предполагает льготные ставки 5% (7%) без применения вычетов.

Как подготовиться к изменениям

Предпринимателям придется обращаться за помощью к бухгалтерам, которые умеют считать НДС. Компаниям будет нужно выставлять счета-фактуры покупателям, вести книги покупок и продаж, а также каждый квартал подавать декларации.

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