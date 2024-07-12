₽ Заказать рекламу
Клерк
Налоговые изменения 2025

Новые правила работы на УСН: главные изменения по налоговой реформе 2025

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, а также придется платить НДС со ставками до 20%.
Новые правила работы на УСН: главные изменения по налоговой реформе 2025
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 639663-8 с масштабными поправками в НК. Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН.

Ставки

Сейчас по УСН предусмотрен так называемый переходный период, когда право на упрощенку не утрачено, а повышена ставка.

Повышенная ставка при УСН «доходы» составляет 8%, для УСН «доходы минус расходы» — 20%. С 2025 года этих ставок не будет.

При любом доходе (в пределах общего лимита для права на УСН) ставки будут до 6% на объекте «доходы» и до 15% на объекте «доходы минус расходы».

Новые лимиты

Показатель

2024 год

2025 год

Лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН

112,5 млн руб. (в 2024 году – 149,51 млн)

337,5 млн руб.*

Лимит дохода для применения УСН

150 млн руб. (в 2024 году – 199,35 млн руб.)

450 млн руб.*

Лимит дохода для применения УСН с повышенными ставками  

200 млн руб. (в 2024 году – 265,8 млн)

Лимит численности для применения УСН

100 человек

130 человек

Лимит численности для применения УСН с повышенными ставками

130 человек

Лимит остаточной стоимости ОС

150 млн руб.

200 млн руб.*

*Лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Напомним, сейчас индексируется только доход, лимит стоимости ОС не меняется из года в год.

НДС на УСН

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Право на освобождение по статье 145 НК получают только упрощенцы, у которых доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей или которые перешли на УСН в текущем году.

В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Но можно потерять право на нее.

Если с начала года доходы превысили 60 млн рублей, право на освобождение от НДС утрачивается с 1 числа месяца, в котором произошло превышение.

Упрощенцы смогут исчислять и уплачивать НДС в общем или особом порядке:

  • общий порядок со ставками 20%, 10%, 0% и вычетами «входящего» налога;

  • особый порядок предполагает льготные ставки 5% (7%) без применения вычетов.

Как подготовиться к изменениям

Предпринимателям придется обращаться за помощью к бухгалтерам, которые умеют считать НДС. Компаниям будет нужно выставлять счета-фактуры покупателям, вести книги покупок и продаж, а также каждый квартал подавать декларации.

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений, поэтому сейчас самое время получить базу под будущие правила работы на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН», освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок .

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер на УСН. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете записаться на курс по выгодной цене за 7 500 рублей вместо 28 600 рублей. Старт нового потока — 1 августа!

Записаться

Выбирайте курсы повышения квалификации со скидками в каталоге!

Начать дискуссию

Бесплатно с Налоговые изменения 2025

НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

В зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год будут разные варианты с НДС на УСН. Смотрите их в нашей таблице.

НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов
Трудовые отношения

37% сотрудников не рассказывают работодателю о подработках

Россияне, которые занимаются подработкой, боятся, что начальство об этом узнает и начнет давать больше задач.

Экономика России

За пять месяцев ВВП увеличился на 5%

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Центробанк активнее регулировать уровень инфляции.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Конспекты к вебинарам, новые разборы законов и онлайн-курсы: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: онлайн-курсы, разборы законов. А решать практические вопросы бухгалтерам помогают наши эксперты. Рассказываем, какой контент добавился в подписке за последнюю неделю.

Конспекты к вебинарам, новые разборы законов и онлайн-курсы: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю
Клерк
Налоговые изменения 2025

Новые правила работы на УСН: главные изменения по налоговой реформе 2025

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, а также придется платить НДС со ставками до 20%.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Пользователи интернета

Депутат Госдумы: в России замедляют работу WhatsApp

В некоторых регионах власти замедляют работу мессенджера WhatsApp, но решений о его блокировке еще нет.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
BLCONS GROUP
НДС

Обязанности российской организации, при возврате денег, перечисленных в качестве аванса иностранному поставщику на зарубежный счет

Компания обратилась с вопросом о необходимости уплаты налоговым агентом НДС за 1 квартал 2024 года при условии, что денежные средства, уплаченные в качестве аванса на зарубежный банковский счет иностранного поставщика, были возвращены на расчетный счет российского плательщика.

Обязанности российской организации, при возврате денег, перечисленных в качестве аванса иностранному поставщику на зарубежный счет
Налог на прибыль

Когда нельзя зачесть налог на прибыль, уплаченный в иностранном государстве

Если компания платит налоги за границей и у нее в налоговом периоде образовался убыток, то она не сможет зачесть налог на прибыль в России.

Акцизы

Акцизы на алкоголь каждый год будут расти на уровень инфляции

На спирт будет установлена нулевая ставка акциза, если продукция из этанола продается аптекам или для производства парфюмерии, бытовой химии и красок.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Татарстане просят приводить друзей в военкомат, Роскомнадзор заблокировал Фикбук, Ангела Меркель стала актрисой в комедийном сериале

Подготовили обзор главных событий дня — 12 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Налоговые изменения 2025

Путин подписал закон о реформировании налоговой системы

С 2025 года в стране будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ.

1
Efsol_1Ссервисы

1С-Отчетность: Единый налоговый счет и изменения в законодательстве по 6-НДФЛ

Система 1С-Отчетности давно стала неотъемлемой частью работы бухгалтеров и специалистов по налогообложению. Она позволяет автоматизировать процессы составления и отправки отчетности, что значительно упрощает взаимодействие с налоговыми органами.

1С-Отчетность: Единый налоговый счет и изменения в законодательстве по 6-НДФЛ
Обучение для бухгалтеров

❗️Объявляем набор в летнюю школу бухгалтера! Старт обучения 15 июля

Успейте до 15 июля включительно приобрести курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению — старт потока 15 июля. Не опаздывайте на занятия!

5
Банки

Денежные переводы могут заблокировать за подозрительно долгий телефонный разговор

Для борьбы с мошенничеством банки начнут на два дня блокировать переводы, если клиента атаковали СМС-сообщениями или продолжительными звонками.

Обзоры для бухгалтера

💥 Готовы поправки в НК и еще одни – на подходе. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Патенты на интеллектуальную собственность

Срок для подачи льготных заявок в Роспатент увеличат до 12 месяцев

Теперь у патентообладателей будет не шесть, а 12 месяцев, чтобы запатентовать обнародованное изобретение.

Наличные деньги

Объем наличных на руках у россиян сократился до рекордных 600 млрд рублей

Высокие ставки по вкладам мотивируют жителей страны держать деньги в банке, а не хранить наличные.

1
Налоговые штрафы

❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

За неуплату налога из-за занижения налоговой базы положен штраф 20%. Его не будет, если на ЕНС все время было положительное сальдо. Теперь будут учитывать не только сальдо ЕНС, но и зарезервированные суммы.

Дробление бизнеса

Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

Если предприниматель решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Интересные материалы

Размер госпошлины

Госпошлина за обращение в суд с иском о банкротстве вырастет до 100 тысяч рублей

Подать апелляционную жалобу будет в 10 раз дороже, а за обращение в Верховный суд придется заплатить 80 тысяч рублей.