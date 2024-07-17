💫 Почему подписка «Клерк.Премиум» нужна каждому бухгалтеру

На носу сдача отчетности за второй квартал 2024 года, хорошо бы вспомнить последние требования налоговой, чтобы сдать все без ошибок и нервов. Легко!
В подписке «Клерк.Премиум» вы найдете онлайн-курсы по налоговому учету на УСН, ОСНО, НДС и специальный курс по бухгалтерской отчетности, где собраны все новые нормы и рекомендации экспертов, а также примеры заполненных шаблонов, которые вам точно пригодятся.
Онлайн-курсы, которые пригодятся в подготовке отчетности
Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
Но самое интересное еще впереди. Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства в 2025 году, чтобы понять как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании и чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.
Согласно поправкам 2025 года в НК, упрощенцы начнут платить НДС, начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог, появится налоговый кэшбек для семей с детьми до 23 лет и т. д.
Чтобы без лишних нервов перейти на новые рельсы налоговой реформы, нужно вовремя обновлять знания, следить за повесткой, чтобы не упустить ни одного важного изменения, а заранее научиться его применять.
С подпиской «Клерк.Премиум» вы получите бесплатный доступ ко всем вебинарам, которые помогут вам подготовиться к предстоящим изменениям.
Календарь вебинаров по налоговой реформе на июль и август
Будущие эфиры:
25 июля — Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль — узнайте последние изменения по НДС и налогу на прибыль на 2025 год, чтобы подготовиться уже сейчас к переходу на работу в новом формате.
2 августа — Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций — узнаете, как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия.
5 августа — Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке — разберетесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.
7 августа — Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы — упрощенцев ждут кардинальные изменения. В связи с налоговой реформой – 2025 упрощенцы становятся плательщиками НДС. Разберитесь с порядком уплаты НДС и какие есть варианты работы.
Прошедшие, которые можно посмотреть в записи:
Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество — разберемся во всех изменениях 2025 года уже сейчас чтобы подготовиться и понять как работать дальше.
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ — разберемся во всех важных изменениях чтобы быть готовыми, а также разберем как сейчас сдать 6-НДФЛ без ошибок.
Вы сможете поддерживать актуальные знания, а если почувствуете, что есть пробелы, которые мешают вам развиваться, то найдете всю необходимую информацию в архиве вебинаров, где собраны почти 750 видео с экспертами.
Для уверенной работы бухгалтеру пригодятся и другие сервисы «Клерк.Премиума»
Вы получите доступ к ежедневным разборам законов, которые делают эксперты «Клерка». Они помогут понять и научат работать по новым правилам, расскажут обо всем простым и понятным языком.
Свежие разборы по налоговой реформе
Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
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