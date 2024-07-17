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Клерк
Карьера бухгалтера

💫 Почему подписка «Клерк.Премиум» нужна каждому бухгалтеру

Повышайте квалификацию на онлайн-курсах, изучайте нюансы изменений в законодательстве на вебинарах и ежедневных разборах от экспертов «Клерка», задавайте свои вопросы на консультациях, оттачивайте свои навыки и учитесь применять новые правила еще до вступления их в силу.
💫 Почему подписка «Клерк.Премиум» нужна каждому бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На носу сдача отчетности за второй квартал 2024 года, хорошо бы вспомнить последние требования налоговой, чтобы сдать все без ошибок и нервов. Легко!

В подписке «Клерк.Премиум» вы найдете онлайн-курсы по налоговому учету на УСН, ОСНО, НДС и специальный курс по бухгалтерской отчетности, где собраны все новые нормы и рекомендации экспертов, а также примеры заполненных шаблонов, которые вам точно пригодятся.

Онлайн-курсы, которые пригодятся в подготовке отчетности

Но самое интересное еще впереди. Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства в 2025 году, чтобы понять как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании и чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.

Согласно поправкам 2025 года в НК, упрощенцы начнут платить НДС, начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог, появится налоговый кэшбек для семей с детьми до 23 лет и т. д.

Чтобы без лишних нервов перейти на новые рельсы налоговой реформы, нужно вовремя обновлять знания, следить за повесткой, чтобы не упустить ни одного важного изменения, а заранее научиться его применять.

С подпиской «Клерк.Премиум» вы получите бесплатный доступ ко всем вебинарам, которые помогут вам подготовиться к предстоящим изменениям.

Календарь вебинаров по налоговой реформе на июль и август

Будущие эфиры:

Прошедшие, которые можно посмотреть в записи:

Вы сможете поддерживать актуальные знания, а если почувствуете, что есть пробелы, которые мешают вам развиваться, то найдете всю необходимую информацию в архиве вебинаров, где собраны почти 750 видео с экспертами.

Для уверенной работы бухгалтеру пригодятся и другие сервисы «Клерк.Премиума»

Вы получите доступ к ежедневным разборам законов, которые делают эксперты «Клерка». Они помогут понять и научат работать по новым правилам, расскажут обо всем простым и понятным языком.

Свежие разборы по налоговой реформе

Мы регулярно обновляем материалы в подписке, проводим вебинары на актуальные темы, добавляем онлайн-курсы.

Сейчас вы можете оформить подписку и получить 25 персональных консультаций. Наши специалисты помогут вам быстро разобраться в сложной ситуации, справиться с любым затруднением, подскажут выход из рабочей ситуации, помогут найти нужный документ, бланк и заполнить отчет. 

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  • актуальные разборы законов, мини-курсы с экспертами и полезные конспекты с тестами;

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💫 Почему подписка «Клерк.Премиум» нужна каждому бухгалтеру

Повышайте квалификацию на онлайн-курсах, изучайте нюансы изменений в законодательстве на вебинарах и ежедневных разборах от экспертов «Клерка», задавайте свои вопросы на консультациях, оттачивайте свои навыки и учитесь применять новые правила еще до вступления их в силу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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