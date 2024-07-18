🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы празднуем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! В честь этого устраиваем масштабную акцию на онлайн-курсы. До 19 июля включительно вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением!

Ура, нашей школе уже 5 лет! В далеком 2019 году мы выпустили наш первый онлайн-курс про работу с НДС. Прошло много времени, после этого мы еще не раз обновляли всю информацию курса в соответствии с изменениями в законодательстве. Поэтому даже спустя 5 лет программа курса остается актуальной и полезной для каждого бухгалтера.

За 5 лет в школе «Клерка» мы обучили тысячи бухгалтеров и помогли им изменить свою жизнь к лучшему — получить новую специальность, повысить квалификацию, чтобы сделать рывок в карьере, найти для себя более интересную сферу работы, выйти на новый уровень дохода, реализоваться и просто быть счастливым, занимаясь любимым делом.

В честь первого юбилея школы «Клерка» мы устраиваем суперакцию на популярные онлайн-курсы! Они пригодятся каждому бухгалтеру, чтобы построить успешную карьеру в компании или получить достаточно знаний, отточить свои софт-скилы и выйти на аутсорс.

Выбирайте курсы и приступайте к обучению.

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До 19 июля на курсы по маркетплейсам, финмоделирование, ВЭД и налоговому учету на УСН действует максимальная скидка до -83%! Успейте воспользоваться выгодным предложением.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена со скидкой 80% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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Стать на этом участке профессионалом не так-то просто, тем более, что регулярно обновляется законодательство, можно нарушить не только старые нормы, но и нарваться на штрафы по новым.

На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года — повысите квалификацию, перестанете совершать глупые ошибки и будете легко решать рутинные задачи.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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