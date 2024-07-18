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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы празднуем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! В честь этого устраиваем масштабную акцию на онлайн-курсы. До 19 июля включительно вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением!
🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Ура, нашей школе уже 5 лет! В далеком 2019 году мы выпустили наш первый онлайн-курс про работу с НДС. Прошло много времени, после этого мы еще не раз обновляли всю информацию курса в соответствии с изменениями в законодательстве. Поэтому даже спустя 5 лет программа курса остается актуальной и полезной для каждого бухгалтера.

За 5 лет в школе «Клерка» мы обучили тысячи бухгалтеров и помогли им изменить свою жизнь к лучшему — получить новую специальность, повысить квалификацию, чтобы сделать рывок в карьере, найти для себя более интересную сферу работы, выйти на новый уровень дохода, реализоваться и просто быть счастливым, занимаясь любимым делом.

В честь первого юбилея школы «Клерка» мы устраиваем суперакцию на популярные онлайн-курсы! Они пригодятся каждому бухгалтеру, чтобы построить успешную карьеру в компании или получить достаточно знаний, отточить свои софт-скилы и выйти на аутсорс.

Выбирайте курсы и приступайте к обучению.

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До 19 июля на курсы по маркетплейсам, финмоделирование, ВЭД и налоговому учету на УСН действует максимальная скидка до -83%! Успейте воспользоваться выгодным предложением.

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена со скидкой 80% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Стать на этом участке профессионалом не так-то просто, тем более, что регулярно обновляется законодательство, можно нарушить не только старые нормы, но и нарваться на штрафы по новым. 

На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года — повысите квалификацию, перестанете совершать глупые ошибки и будете легко решать рутинные задачи. 

Цена со скидкой 83% до 19 июля: 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Больше онлайн-курсов со скидками в каталоге «Клерка».

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Обвиняемых в неуплате взносов на травматизм не могут ограничивать в контактах с омбудсменами

Генпрокуратура России заявила, что после ее вмешательства искоренена незаконная практика, ограничивавшая полномочия омбудсменов на посещение обвиняемых в совершении экономических преступлений.

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Оплата услуг перевозки груза за границей не облагается налогом на прибыль в РФ

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Конституционный суд запретил убивать бездомных животных, если они не представляют опасности для человека

КС РФ признал умерщвление бездомных животных «исключительной мерой».

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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы празднуем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! В честь этого устраиваем масштабную акцию на онлайн-курсы. До 19 июля включительно вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей. Успейте воспользоваться выгодным предложением!

🎂 Суперакция в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей
Проверки

ФНС подключается к поиску нелегальных пищевых предприятий и общепита

Чтобы Роспотребнадзор мог оперативно определить новые компании из сферы общепита и следить за их деятельностью, он будет получать информацию от ФНС и сведения о движении денежных средств.

Обучение для бухгалтеров

🥳 Онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь Дня рождения школы «Клерка»!

22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. До 19 июля включительно вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Ипотека

Банки ужесточат условия для нарушителей правила «одна льготная ипотека в одни руки»

Заемщикам, которые собираются второй раз воспользоваться льготной программой по ипотеке, банки повышают ставки.

УСН

При УСН с НДС 5% и 7% можно брать к вычету НДС с авансов

Если упрощенец выберет ставку НДС 5% или 7%, надо начислять НДС с продаж, но нельзя брать его к вычету с покупок. А вот по авансам от покупателей надо начислять НДС, а потом брать его к вычету.

УСН

За продажу авто, которое использовалось в бизнесе, ИП должен платить налог по УСН

При УСН доходом от реализации признается выручка от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных. Автомобиль – не исключение.

Нетология
Обучение для бухгалтеров

Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать

Как бухгалтеру пробить «потолок» в зарплате, но не переучиваться с нуля на другую специальность? Нетология предлагает широкий выбор курсов, среди которых каждый специалист найдет подходящий и сможет освоить новую профессию с учетом уже накопленных знаний и компетенций.

Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать
Отпускные

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные
vsumarina

Останемся без зарубежных покупок?

Не могу сказать, что я такой шопоголик товаров из-за рубежа, зачастую это было немного одежды с пресловутого Shein, но все равно как-то будет грустно, если не получится купить понравившуюся вещь, особенно если она из-за границы.

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АУСН

При АУСН разрешат торговать на маркетплейсах

Сейчас бизнес с агентскими договорами не может применять АУСН. Эту норму изменят.

Налог на имущество организаций

Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС иногда влияет на имущественный налог

Учет основных средств в бухучет идет по ФСБУ 6/2020, МСФО 36 «Обесценение активов» и МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

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Производители сладких напитков могут быть упрощенцами

В общем случае производители подакцизных товаров не вправе применять УСН. Но есть исключения.