Больше никаких проблем с налоговой! Научитесь отвечать на требования ИФНС на новом курсе «Клерка»

Вместе с налоговым адвокатом мы записали практический курс «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать» о том, как защитить свои права при взаимодействии с налоговой инспекцией, правильно реагировать на различные требования, чтобы избежать конфликтов с проверяющими органами.

Каждая компания когда-нибудь получала требование налоговой. Всем известно, что игнорировать требование нельзя, так как это грозит штрафами и блокировкой счетов.

Судебная практика, касающаяся привлечения налогоплательщиков к ответственности за непредставление документов по требованию налогового органа, сегодня очень противоречива.

Именно поэтому в курсе «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать» мы даем алгоритм поведения налогоплательщика при получении требования налогового органа.

Вы узнаете: какие бывают требования ИФНС и чем они отличаются,

в какие сроки надо отвечать на требования по разным основаниям,

как отличить законное требование налоговой от незаконного.

О чем курс

Курс мы разработали вместе с практиком, адвокатом МКА «Юлова и партнеры» Сергеем Козловым. Эксперт на реальных примерах учит отвечать на налоговые требования, чтобы избежать конфликтов и проблем с ИФНС.

В программе 13 видеоуроков, конспекты, тесты для самопроверки, а также готовые инструкции по действиям при получении требования и шаблоны ответов.

Чему научитесь

После обучения вы будете легко ориентироваться в разных видах налоговых требований, запомните порядок предоставления документов, научитесь отличать законные и незаконные требования.

На примерах из судебной практики разберете самые частые ошибки бухгалтеров при взаимодействии с ИФНС, будете правильно отвечать на вопросы и сможете защитить себя и компанию от проблем с налоговой.

Документ об образовании

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 290 рублей вместо 12 990 рублей.

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