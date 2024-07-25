Отказ от патента не отменить, как считать лимит для ПСН, особенности учета при переходе с УСН: что нужно знать бухгалтеру и ИП

ПСН на первый взгляд простой режим, но есть много нюансов. Разбираем три ситуации, в которых путаются бухгалтеры и ИП.

Если отменить патент, обратной дороги нет: только ждать конца года

Реальная ситуация: ИП подал заявление на получение патента. После захотел отменить его, подав заявление по форме № 26.5-4. Возникают вопросы: может ли ИП заново подать патент на ту же деятельность, что и раньше? Или эту деятельность больше вести не сможет до конца года? Если не сможет, то в случае подачи заявления на патент в другой регион, дадут ли в этом случае патент на ту же деятельность?

ИП, утративший право на применение патентной системы налогообложения или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года — п. 8 ст. 346.45 НК.

Поэтому заново подать аналогичный патент нельзя.

В другом регионе его тоже не должны выдать. Если же вдруг по ошибке дадут, потом это все равно это выяснится. И все налоги за этот период пересчитают по общей системе. То есть с НДС. Поэтому есть реальные риски.

Даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года

Применять ПСН можно, пока доход не достигнет 60 млн рублей. При этом ИП на УСН+ПСН учитывают доход от обоих режимов налогообложения.

Такое разъяснение дет Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-11-11/38111.

Пример:

ИП на УСН перешел на ПСН с 01.07.2023.

В этом случае считают доходы на УСН+ПСН с начала 2023 года.

Когда они превысят 60 млн рублей, ИП утрачивает право на ПСН. И эта утрата происходит с 01.07.2023 — то есть задним числом.

При переходе с УСН на ПСН есть особенность учета постоплаты от клиентов

При ПСН надо вести книгу учета доходов. Там отражают только те доходы, которые подпадают по патент.

Если ИП сначала был чисто на УСН, а потом оформил патент, то платежи за услуги, оказанные ранее при УСН, но поступившие уже во время применения ПСН, облагаются в рамках УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-11-11/39092.

При этом ИП должен вести раздельный учет доходов в рамках разных режимов – по УСН и ПСН.

Важно, когда фактически были оказаны услуги. Если это было до перехода на ПСН, надо платить налог по УСН. Об этом также сообщает Минфин письме от 20.11.2019 № 03-11-11/89763.

Эксперты «Клерка» подготовили экпертные статьи — разборы, которые касаются применения патента:

Лишиться права на ПСН можно задним числом. Поэтому следите за лимитом дохода.

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета

Разбираем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.

ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.

Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

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