Как изменятся налоговые вычеты по НДФЛ в 2025 году

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше. Лимит дохода тоже вырастет, и получить вычеты можно будет без заявления.

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 рублей 1 400 рублей Вычет на 2-го ребенка 1 400 рублей 2 800 рублей Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 рублей 6 000 рублей Вычет на ребенка-инвалида 12 000 рублей 12 000 рублей Лимит дохода для вычета 350 000 рублей 450 000 рублей Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида 6 000 рублей 12 000 рублей Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп 6 000 рублей 12 000 рублей

Если в течение года стандартные налоговые вычеты были выданы одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предписывает законодательство, то по завершении года налоговые органы выполнят перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.

Работодатели будут предоставлять вычет без заявления — на основании имеющихся сведений о детях сотрудников. Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.

Кто еще будет получать вычет по НДФЛ

В 2025 году вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для специалистов, которые выполнили нормативы испытаний ГТО в соответствии с показателями своей возрастной группы и получили знак отличия.

С 2025 года Минфин планирует увеличить число лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ. Это коснется физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП или самозанятых. Например, арендодателей, которые сдают квартиры.

Профессиональный вычет позволит уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств тем, кто занимается частной практикой или фактически ведет предпринимательскую деятельность. При расчете НДФЛ будут принимать во внимание расходы, связанные с получением прибыли, при этом траты на личные цели не учтут.

Для получения вычета нужно собрать чеки на расходы для бизнеса, а потом уменьшить доход на сумму расходов. Например, если физлицо заработало 1 млн рублей, а потратило 600 тыс., то 13% будут удерживать с суммы в 400 тыс. рублей.

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2025 добавит еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы, изучить все нюансы расчета страховых взносов, НДФЛ, зарплаты, пособий и т. д., освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок. Необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Всего в программе 89 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер по зарплате. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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