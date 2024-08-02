🚚 Как отчитываться за импорт в системе прослеживаемости товаров: обновленный онлайн-курс от «Клерка»

Прослеживаемость товаров — это система контроля государства над торговлей. Каждой партии ввезенного товара присваивают уникальный регистрационный номер (РНПТ). Далее его нужно отражать в документах при перепродаже товара, в декларации и отчетах об операциях с данной продукцией.

Чем прослеживаемость товаров отличается от маркировки

Продукция, которая попадает в систему отслеживаемости так же, как и товары для маркировки, указаны в определенном перечне. Однако контроль над этими группами товаров ведется по-разному.

Товары, подлежащие маркировке, должны быть зарегистрированы в системе Честный ЗНАК, контроль осуществляет Роспотребнадзор. Учет над продукцией, которая относится к системе прослеживаемости, в первую очередь ведется в ФНС.

Маркировка подразумевает нанесение специального кода на каждую единицу товара, в системе прослеживаемости знаком отмечается вся партия сразу.

Что вам встретиться чаще — маркировка или прослеживаемость?

Маркировке подлежит все больше товаров — от продуктов питания, до медикаментов, автошин и одежды. Поэтому часто придется сталкиваться именно с ней.

При этом с системой прослеживаемости есть свои нюансы. Даже если вы покупаете товары, попадающие под прослеживаемость (а это, например, мониторы, спецтехника, холодильники и т.д.), для нужд самой компании, то придется все равно подавать по ним отчеты. Не говоря уже о тех, кто торгует такими товарами.

Именно поэтому мы обновили онлайн-курс «Прослеживаемость товаров», чтобы вы знали:

какие товары попадают под систему прослеживаемости;

как заполнять документы и сдавать отчетность по прослеживаемым товарам.

Вы научитесь правильно составлять все необходимые документы, декларации и другую отчетность — сможете спокойно работать с импортной продукцией, не переживая о штрафах и претензиях со стороны налоговой.

Во время обучения мы разберем реальные ситуации при прослеживаемости товаров, с которыми вы столкнетесь в работе. Расскажем, о продаже основных средств и иного имущества, которое было учтено не как товар, о покупке товаров у физических лиц и сборе комплектов, также обсудим комиссию и штрафы за нарушения в учете прослеживаемых товаров.

В курсе много практических заданий. Вы отработаете навыки заполнения счетов-фактур и УПД, уведомлений об остатках, экспорте и импорте товаров, отчетах об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости и т. д.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

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