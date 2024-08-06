🍉 Встречайте сочные скидки на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 690 рублей

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Жаркий сезон отпусков подходит к концу, и все ближе «горячий сезон» отчетности по новым правилам, осеннего призыва и т. д. Чтобы достойно пройти этот период, начните готовиться к делам уже летом.

Сейчас вы можете в спокойном темпе и с удовольствием подготовиться к авралу: пройти обучение и получить сертификат, который подтвердит ваши знания и навыки. Уже осенью вы обоснованно сможете потребовать увеличение зарплаты.

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Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице, увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

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Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

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Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Скидка до 9 августа 71%: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Скидка до 9 августа 81%: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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