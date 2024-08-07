Три вопроса по электронным подписям, которыми задавались бухгалтеры

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Мы выбрали интересные вопросы по теме, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про смену юридического адреса и действительность КЭП

Вопрос № 1: Можно ли сделать новую электронную подпись при недостоверности юридического адреса и нужно ли выпускать новую подпись, если у руководителя поменялись паспортные данные?

Ответ эксперта: В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в сертификате ключа ЭП юридического лица содержится наименование, юридический адрес и ФИО руководителя. Паспортных данных в нем нет, а значит и менять подпись при изменении паспортных данных не нужно.

А с юридическим адресом сложнее: если есть запись о его недостоверности, то скорее всего в выдаче новой подписи откажут, так как недостоверные данные в сертификат не вносятся.

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Про отказ в приемке отчетности при смене КЭП

Вопрос № 2: ИП сделал новую КЭП. Через оператора ТКС он подал отчетность в ФНС. Однако в приемке отчетности отказали с формулировкой «Срок действия сертификата ЭП истек или сертификат ЭП был отозван». Какие действия нужно предпринять, чтобы избежать санкций за несвоевременную подачу отчетности?

Ответ эксперта: в соответствии с ч. 5, 6 ст. 14 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ сертификат ключа проверки ЭП действует с момента его выдачи, если другая дата не указана в сертификате ключа проверки. Прекращает свое действие она в связи с истечением срока действия.

А датой предоставление налоговой декларации в электронном виде считается дата ее отправки, которая была зафиксирована в подтверждении оператора связи, а не дата проверки подписи в декларации (это указывается в Порядке представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденном приказом МНС от 02.04.2002 № БГ-3-32/169).

Соответственно, если ЭП была действительна на момент направления документов по ТКС, отказ в принятии декларации — незаконный (об этом также говорится в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.2021 № Ф07-266/2021 по делу № А56-559/2020).

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Про юридическую силу КЭП

Вопрос № 3: Если загрузить акт выполненных работ в СБИС, подписать ЭЦП, а затем отправить его контрагенту, будет ли он иметь юридическую силу?

Ответ эксперта: В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная КЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (а значит документы будут иметь юридическую силу). При этом в норме не указано, что передавать документы можно только через оператора ЭДО.

Но при выставлении счетов-фактур необходимо взаимодействовать через оператора ЭДО — об этом говорится в приказе Минфина от 05.02.2021 № 14н, который утвердил Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме.

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