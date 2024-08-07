Как перейти на УСН в 2025 году: условия для ИП и организаций

Принят законопроект № 639663-8 с масштабными поправками в НК. Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН.

Кто сможет применять УСН в 2025 году

Чтобы использовать упрощенную систему налогообложения в 2025 году ИП и организации должны будут соответствовать ряду новых требований:

лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН — 337,5 млн рублей*;

лимит дохода для применения УСН — 450 млн рублей*;

лимит численности для применения УСН — 130 человек;

лимит остаточной стоимости ОС — 200 млн рублей*;

бизнес не связан с видами деятельности, которые не могут применять УСН (банки, страховые компании, ломбарды, инвестиционные фонды, нотариусы и другие);

у компании нет филиалов, а доля участия в ней других организаций не превышает 25%.

*лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Если соблюдены все условия, то ИП или организация имеют право перейти на УСН. Однако стоит помнить, что применение спецрежима — право налогоплательщика, а не обязанность.

При переходе с общего режима на упрощенку надо восстановить НДС по товарам, материалам, основным средствам, принятый ранее на вычет. Потому что при УСН реализация будет идти без НДС.

Восстанавливать НДС при переходе в 2024 году надо в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. С 2025 года это нужно будет делать в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%. То есть восстановление будет не в 4 квартале уходящего года, а в 1 квартале нового года.

Как перейти на упрощенку

Оформить переход можно двумя способами:

вместе с регистрацией компании или в течение 30 дней с этой даты,

в конце календарного года — до 31 декабря при переходе с общей системы налогообложения на УСН.

Для оформления перехода нужно направить в ФНС уведомление по форме №26.2-1.

В 2024 году лимит доходов для применения УСН меньше, чем будет в 2025. Поэтому некоторые упрощенцы уложились бы в новые лимиты, но старые они превысили и потеряли право на УСН в 2024 году. Они смогут вернуться на УСН с 1 января 2025 года.

Причем в общем случае при утрате права на УСН и переходе на ОСНО вернуться обратно на УСН можно не ранее чем через год. Но на утративших право на УСН в 2024 году это ограничение не действует.

Такая норма введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с масштабными поправками в НК.

Что нужно учитывать организациям при переходе на УСН в 2025 году

С 01.01.2025 все налогоплательщики на УСН признаются плательщиками НДС.

При этом могут выбрать один из двух вариантов:

платить НДС «как все» (как на ОСНО), по ставке 20 (10)% и принимать к вычету весь входящий НДС;

платить по специальным ставкам для упрощенцев – 5 или 7%. При этом права на вычет входящего НДС нет.

Освобождение от уплаты НДС имеют налогоплательщики:

вновь созданные (юрлица) или вновь зарегистрированные (ИП);

налогоплательщики, доход по УСН которых за 2024 год не превысил 60 млн рублей.

Это правило действует независимо от того, какой налоговый режим (режимы) применялся в предыдущем году. Освобождение действует, пока сумма доходов с начала года не превысит 60 млн рублей. С первого числа месяца, следующего за месяцем, когда лимит доходов превышен, освобождение от НДС не применяется.

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

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