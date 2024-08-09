Все изменения по НДФЛ и страховым взносам в обновленном онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

С 2025 года в силу вступает новая налоговая реформа. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.
Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки, которые касаются налоговой реформы-2025.
Что нового в онлайн-курсе
Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», туда вошли 6 видеоуроков.
Прогрессивная шкала НДФЛ.
Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.
Налоговые вычеты.
Налоговый кешбэк.
Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.
Страховые взносы.
Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.
Чему вы научитесь
Всего в онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — 97 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов и образцов для отработки навыков.
Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.
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