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Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥 Новый блок «Налоговая реформа-2025» уже в программе курсов «Клерка»!

Теперь во всех курсах, которых коснулись изменения налоговой реформы 2025 года, появился новый блок, с подробным разбором значимых изменений по налоговой реформе. Мы записали дополнительные уроки, чтобы вы получали актуальные знания и учились работать сразу с учетом всех поправок.
🔥 Новый блок «Налоговая реформа-2025» уже в программе курсов «Клерка»!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

На горизонте крупнейшая за последние 20 лет налоговая реформа в стране.

Глобальные поправки увеличат налоговую нагрузку на бизнес, бухгалтерам, которые работают с компаниями на ОСНО, нужно подготовиться к изменениям в отчетности и расчетах налогов, НДФЛ и страховых взносов. Даже бухгалтеры на аутсорсе, которые сотрудничают с упрощенцами, ощутят на себе изменения — им придется работать с новыми лимитами, расчитывать и уплачивать НДС.

Согласно поправкам 2025 года в НК, начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог и налоговый кэшбек для семей с детьми до 23 лет и т. д.

Чтобы вы не тратили время и деньги, покупая два курса — базовый для изучения специализации и специализированный для разбора поправок в НК РФ, мы записали видеоуроки со всеми поправками налоговой реформы-2025 для курсов повышения квалификации и профпереподготовки, в которых произойдут изменения.

Вы будете учиться только по актуальной информации на примере реальных задач, с которыми вы столкнетесь уже в следующем году.

Главный бухгалтер на УСН

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН, поэтому мы добавили много дополнительных уроков, чтобы вам разобраться во всех деталях поправок: 

  • Лимиты УСН с 2025 года.

  • Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

  • Налоговые ставки для УСН. 

  • НДС для компаний на УСН. 

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер по зарплате

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», куда вошли 6 видеоуроков:

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году

Для того, чтобы грамотно работать с нововведениями, необходимо не только правильно рассчитывать налоги, но и без ошибок составлять по ним отчетность. Для этого мы подготовили специальный блок для нашего курса по основам отчетности.  

В новый блок по налоговой реформе-2025 вошли 9 видеоуроков:

  • Налог на прибыль.

  • Налог на имущество.

  • Прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

  • Налоговые вычеты.

  • Налоговый кешбэк.

  • Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании. 

  • Страховые взносы.

  • Земельный налог.

Вы на примерах рассмотрите нововведения, получите рекомендации по применению новых инструментов — конспекты и пошаговые инструкции по заполнению шаблонов.

Цена обновленного курса: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Все про НДС: от нуля до сложных моментов

В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас. 

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного курса: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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Бухгалтер маркетплейса

Большое количество продавцов на маркетплейсах применяют упрощенную систему налогообложения, работать с которой в 2025 году будет сложнее. 

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль:

  • Лимиты УСН с 2025 года.

  • Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • НДС для компаний на УСН.

  • Налог на прибыль.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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