🔥 Новый блок «Налоговая реформа-2025» уже в программе курсов «Клерка»!

Теперь во всех курсах, которых коснулись изменения налоговой реформы 2025 года, появился новый блок, с подробным разбором значимых изменений по налоговой реформе. Мы записали дополнительные уроки, чтобы вы получали актуальные знания и учились работать сразу с учетом всех поправок.

На горизонте крупнейшая за последние 20 лет налоговая реформа в стране.

Глобальные поправки увеличат налоговую нагрузку на бизнес, бухгалтерам, которые работают с компаниями на ОСНО, нужно подготовиться к изменениям в отчетности и расчетах налогов, НДФЛ и страховых взносов. Даже бухгалтеры на аутсорсе, которые сотрудничают с упрощенцами, ощутят на себе изменения — им придется работать с новыми лимитами, расчитывать и уплачивать НДС.

Согласно поправкам 2025 года в НК, начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог и налоговый кэшбек для семей с детьми до 23 лет и т. д.

Чтобы вы не тратили время и деньги, покупая два курса — базовый для изучения специализации и специализированный для разбора поправок в НК РФ, мы записали видеоуроки со всеми поправками налоговой реформы-2025 для курсов повышения квалификации и профпереподготовки, в которых произойдут изменения.

Вы будете учиться только по актуальной информации на примере реальных задач, с которыми вы столкнетесь уже в следующем году.

Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН, поэтому мы добавили много дополнительных уроков, чтобы вам разобраться во всех деталях поправок:

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», куда вошли 6 видеоуроков:

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Для того, чтобы грамотно работать с нововведениями, необходимо не только правильно рассчитывать налоги, но и без ошибок составлять по ним отчетность. Для этого мы подготовили специальный блок для нашего курса по основам отчетности.

В новый блок по налоговой реформе-2025 вошли 9 видеоуроков:

Налог на прибыль.

Налог на имущество.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Земельный налог.

Вы на примерах рассмотрите нововведения, получите рекомендации по применению новых инструментов — конспекты и пошаговые инструкции по заполнению шаблонов.

Цена обновленного курса: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас.

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы. Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Цена обновленного курса: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

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Большое количество продавцов на маркетплейсах применяют упрощенную систему налогообложения, работать с которой в 2025 году будет сложнее.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль:

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Налог на прибыль.

После прохождения блока вы сможете пройти тест для самопроверки по УСН-2025, чтобы убедиться в том, насколько хорошо усвоили пройденный материал. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Цена обновленного курса: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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