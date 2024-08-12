Все изменения по работе на упрощенке в 2025 году в обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН»

Мы дополнили наш курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» новым блоком по налоговой реформе-2025. Здесь собраны все поправки по УСН, НДФЛ и страховым взносам, с которыми бухгалтеру нужно будет работать в 2025 году. Освойте новые правила уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и ОС, придется платить НДС со ставками до 20%. Кроме этого, много изменений будет в области НДФЛ: будет пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.

Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки для курса, которые касаются налоговой реформы-2025.

Что нового в курсе

В 2025 году изменятся лимиты для перехода и работы на УСН. Нужно будет уплачивать НДС и подавать декларацию по налогу, многие бухгалтеры сомневаются, насколько будет выгодно переходить на упрощенку.

Чтобы вы сами разобрались во всех нюансах лимитов, их индексации и правил применения упрощенки мы добавили в программу курса четыре урока по этой теме: Лимиты УСН с 2025 года,

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН,

Налоговые ставки для УСН,

НДС для компаний на УСН.

После прохождения этих уроков вас ждет тест для самопроверки, который поможет вам убедиться в том, что вы хорошо усвоили пройденный материал.

Для компаний на УСН с сотрудниками важно будет разобраться в новых правилах работы с НДФЛ и страховыми взносами:

прогрессивная шкала НДФЛ;

изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов;

налоговые вычеты;

налоговый кэшбэк;

особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании;

страховые взносы.

Отдельный урок мы посвятили налоговой амнистии при дроблении бизнеса — особенно актуальной в 2025 году теме.

В вашем распоряжении будут не только видеоуроки, но и конспекты, пошаговые инструкции, тесты для самопроверки, а также онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы.

Чему вы научитесь

Налоговая реформа-2025 принесет еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы ведения налогового учета на УСН и систематизировать свои знания на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, который ведет учет на УСН. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

Выбирайте курсы повышения квалификации со скидками в каталоге курсов «Клерка».