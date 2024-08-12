Как налоговая реформа-2025 повлияет на работу бухгалтера на маркетплейсах — рассказываем в обновленном курсе «Бухгалтер маркетплейса»

Многие компании, которые работают на маркетплейсах, применяют УСН, но продолжать успешно торговать без знания новых правил невозможно. Мы добавили в программу блок, который посвящен всем изменениям по упрощенке, НДС и налогу на прибыль. Подготовьтесь к нововведениям уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

В 2025 году бухгалтеров ждет целая череда изменений в работе:

прогрессивная шкала НДФЛ , налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

акцизы, налог на имущество и туристический налог ;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН ;

амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Все эти перемены коснутся каждого бухгалтера, в том числе специалистов, которые сотрудничают с продавцами на маркетплейсах. Часто ИП и компании, торгующие на маркетплейсах, применяют упрощенку — налоговый режим, который в 2025 году претерпит большое количество изменений.

Чтобы не растерять клиентов из-за постоянных ошибок в учете, научитесь работать по правилам налоговой реформы-2025 уже сейчас.

На курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» вы разберетесь во всех нюансах применения УСН, познакомитесь с новыми лимитами и правилами их индексации, поймете, какую ставку стоит выбрать вашему клиенту, чтобы работать с максимальной выгодой.

Завоюете признание, сможете привлечь новых клиентов и претендовать на более высокий прайс за ваши услуги.

Что нового в курсе

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль:

Лимиты УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Налог на прибыль.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы на УСН в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Чему вы научитесь

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс Маркет.

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, который ведет учет на маркетплейсах. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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