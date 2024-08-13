Как рассчитывать зарплату, НДФЛ и страховые взносы в 2025 году — рассказываем в обновленном курсе «Бухгалтер по зарплате»

Мы добавили в наш курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» блок со всеми изменениями налоговой реформы-2025 по НДФЛ, налоговым вычетам и страховым взносам, с которыми бухгалтер столкнется уже в 2025 году. Освойте новые правила уже сейчас, чтобы в следующем году работать без стресса.

С 2025 года в силу вступает новая налоговая реформа. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.

Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки, которые касаются налоговой реформы-2025.

Что нового в курсе

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», туда вошли 6 видеоуроков.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Чему вы научитесь

Всего в курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» — 97 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов и образцов для отработки навыков.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер по зарплате. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт потока 15 августа.

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