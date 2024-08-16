Как изменится налоговый учет в 2025 году — рассказываем на обновленном курсе «Бухгалтер на ОСНО»

Мы актуализировали программу курса повышения квалификации и добавили туда блок по изменениям налоговой реформы-2025. Здесь собраны новые правила расчета налогов, вычетов, страховых взносов и составления отчетности. Разберитесь во всех поправках заранее, чтобы в следующем году работать без стресса.

В 2025 году бухгалтеров ждет целая череда изменений в работе:

прогрессивная шкала НДФЛ , налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

акцизы, налог на имущество и туристический налог ;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.

Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки, которые касаются налоговой реформы-2025.

Что нового в курсе

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги будет сложнее, поэтому мы доработали наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году» и добавили в его состав новый блок, в который вошли 9 уроков:

Налог на прибыль.

Налог на имущество.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кэшбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Земельный налог.

Кроме этого, приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Чему научитесь

На курсе повышения квалификации вы узнаете, как правильно оформлять документы и составлять отчетность с учетом налоговой реформы-2025.

Сможете вести налоговый учет на общей системе налогообложения без ошибок, формировать налоговые базы и работать по новым ФСБУ без претензий и штрафов от налоговой.

В программе 59 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, пошаговые инструкции и задания на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, который ведет учет для компаний на ОСНО. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение началось 15 августа, но вы еще можете присоединиться.

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