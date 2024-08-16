Все об НДС для упрощенцев: ставки, вычеты и сроки уплаты в подробном разборе «Клерка»

То, что в 2025 году упрощенцы должны будут уплачивать НДС, стало неожиданностью даже для самих предпринимателей, которые давно применяют спецрежим. Чтобы помочь вам разобраться во всех нюансах и особенностях расчета НДС для компаний на УСН, мы записали отдельный блок для курса повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Со следующего года организации и ИП на УСН автоматически становятся плательщиками НДС. Другими словами, применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Однако не все так просто. Некоторые компании все-таки смогут получить освобождение, кто-то будет применять ставку 5%, а кто-то 20%, у одних будет вычет, у других — нет.

Чтобы не наделать ошибок, нужно хорошо разобраться во всех деталях нового правила. Тогда вы сможете выбрать самую выгодную для вашего бизнеса ставку, будете вовремя сдавать правильно составленную отчетность и избежите любых проблем с налоговой.

Мы расширили программу курса «Все про НДС: от нуля до сложных моментов» и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

Что нового в курсе

В 2025 году к налогоплательщикам НДС присоединятся упрощенцы, поэтому крайне важно разобраться с тем, как работать с одним из самых сложных налогов уже сейчас.

Для онлайн-курса мы записали дополнительный блок — «Налоговая реформа-2025. НДС для компаний на УСН», где подробно обсудим то, по каким ставкам упрощенцы будут платить НДС, кто будет освобожден от налога и другие нюансы.

Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Чему вы научитесь

В программе 43 видеоурока, справочные материалы и конспекты лекций со скринами, подробные инструкции от наших экспертов, которые пригодятся вам в работе.

После обучения вы сможете формировать налоговую базу по НДС, безошибочно оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять, будете без ошибок составлять декларацию по НДС и успешно проходить проверки налоговой.

Это практический курс, поэтому вас ждет много задач на отработку полученных навыков — заполнение отчетности, учет в 1С и др.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, который работает с компаниями на УСН. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас для бухгалтера особенно актуально научиться правильно работать с НДС, так как с нового года компаний-налогоплательщиков станет больше — им нужна будет помощь и консультация по налогу. Поэтому спрос на бухгалтеров, компетентных в этом вопросе, будет расти.

Вы можете купить курс за 6 900 рублей вместо 20 700 рублей.

Обучение началось 15 августа, но вы еще можете присоединиться.

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