Какие доходы учитываются в рамках лимита доходов для перехода и работы на УСН в 2025 году

Согласно налоговой реформе-2025, в следующем году лимиты доходов для перехода и работы на УСН вырастут. Применять спецрежим смогут организации, которые зарабатывают до 450 млн рублей в год со штатом до 130 сотрудников.

В следующем году упрощенцев ждет множество изменений в работе:

не будет повышенных ставок,

увеличатся лимиты доходов для перехода и применения УСН,

все ИП и организации на УСН по умолчанию станут плательщиками НДС.

Новые лимиты для работы на УСН

Лимита дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН со следующего года увеличен с 149,51 млн руб. до 337,5 млн руб.

Лимита дохода для применения УСН вырос с 199,35 млн руб. до 450 млн руб. (с 2025 года повышенные ставки УСН отменены).

Увеличен лимит численности со 100 до 130 человек, также лимит остаточной стоимости ОС вырос со 150 млн руб. до 200 млн руб.

С 2026 года будут индексироваться базовые лимиты доходов и остаточной стоимости ОС на коэффициент-дефлятор (ранее лимит ОС не менялся).

Как получить освобождение от НДС

С 2025 года организации и ИП на УСН автоматически становятся плательщиками НДС, то есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Право на освобождение по статье 145 НК получают только упрощенцы, у которых доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей и вновь созданные предприятия, выбравшие УСН, пока ими не превышен лимит доходов 60 млн руб.

Организациям, работавшим в 2024 году на ОСНО или ЕСХН, и принявшим решение с 2025 года перейти на УСН, для освобождения от обязанностей плательщика НДС нужно, чтобы доход по итогам 2024 года не превысил 60 млн руб.

Какие доходы учитывают при расчете лимита

Состав доходов, учитываемых в рамках лимита для освобождения от НДС и применения пониженных ставок НДС:

При переходе ООО на УСН с ОСНО

Доходы для налога на прибыль без учета: Положительных курсовых разниц от переоценки валюты, требований, обязательств Субсидий, признаваемых в порядке п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в госсобственность имущества и имущественных прав При переходе на УСН с ЕСХН Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 23 НК При переходе ИП на УСН с ОСНО Доходы в соответствии с порядком, установленным гл. 26.1 НК Налогоплательщик продолжает работать на УСН Доходы, учитываемые на УСН (ст.346.15) + доходы, учитываемые при переходе на УСН с ОСНО и ПСН (ст.346.25 НК)

При одновременном применении УСН и ПСН для всех лимитов учитываются доходы, полученные в рамках ПСН.

Состав доходов для применения УСН:

Доходы, учитываемые на УСН (касс. методом) Доходы от реализации (ст. 249 НК) Внереализационные доходы (ст.250 НК) Доходы, учитываемые на УСН при переходе с ОСНО и ПСН Авансы, полученные на ОСНО, в оплату по договорам, исполнение которых завершится на УСН (включаются в доходы в 1 квартале УСН) Оплата за услуги, оказанные ИП в период применения ПСН, поступившая после перехода на УСН

Доходы, не учитываемые на УСН в целях определения дальнейшей обязанности плательщика НДС:

Доходы, не учитываемые по ст. 251 НК.

Доходы ООО, облагаемые налогом на прибыль в особом порядке (прибыль КИК, дивиденды, % по гос. ценным бумагам).

Доходы ИП, облагаемые НДФЛ в особом порядке (дивиденды, ставка 35%, экономия на процентах по займам, рекламные призы стоимостью более 4 000 руб., ставка 9%, проценты по ценным бумагам).

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