Все изменения по расчету НДФЛ, зарплаты и страховых взносов уже в онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу онлайн-курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ, страховым взносам и зарплате.

С 2025 года в силу вступает новая налоговая реформа. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, в том числе для релокантов, также увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО. На подготовку к новым правилам меньше полугода, так что заняться этим надо как можно скорее.

Поэтому мы решили структурировать всю имеющуюся информацию по каждому изменению и записали дополнительные уроки, которые касаются налоговой реформы-2025.

Что нового в курсе

Налоговая нагрузка на бизнес увеличится, рассчитывать и уплачивать налоги с доходов сотрудников будет сложнее, поэтому мы доработали наш онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» и добавили новый блок — «Налоговая реформа-2025. Изменения в НДФЛ и страховых взносах», туда вошли шесть видеоуроков.

Прогрессивная шкала НДФЛ.

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов.

Налоговые вычеты.

Налоговый кешбэк.

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

Страховые взносы.

Кроме этого, мы добавили тест для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Чему вы научитесь

На курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Всего в программе курса «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» 97 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов и образцов для отработки навыков.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

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