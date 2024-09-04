Программы 1С для ведения управленческого учета: облачные и коробочке решения

Существует множество способов автоматизации управленческого учета, 1С — самое популярное из них. В первую очередь потому что ПО предлагает широкий спектр конфигураций, которые можно подобрать и дополнительно доработать под любые задачи бизнеса.

Управленческий учет помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов, видеть движение активов, следить за расходами, чтобы избежать кассовых разрывов и правильно распределять ресурсы и финансы.

Управленка — непростой участок работы бухгалтера. Поэтому программы, на которые можно переложить рутинные задачи, имеют большую ценность в работе. Рассказываем, как выбрать конфигурацию 1С, которая будет учитывать все особенности вашего бизнеса.

На что ориентироваться при выборе

1. Функции, которые определяются рабочими бизнес-задачами. Например, потребность в подготовке отчетов для оценки финансового состояния — бюджет доходов и расходов, движения средств и т. д., возможность выбора параметров анализа в отчетах и решения нестандартных задач.

2. Организация процессов в компании. Вы должны четко понимать, как происходит разработка бюджета в фирме (сверху-вниз или наоборот), какие специалисты в этом участвуют, кто контролирует все этапы подготовки и согласования.

3. Конфигурации 1С, которые уже используются в компании. Возможно, текущие решения тоже могут быть использованы для ведения учета — достаточно добавить соответствующие настройки, если же нужного функционала там нет, то оттуда можно выгрузить данные, которые пригодятся для анализа.

Какую конфигурацию выбрать

1С:Управление нашей фирмой

Удачное решение для компаний, задействованных в оптовой, розничной, интернет-торговле, а также для тех, кто имеет собственное малое производство.

1С:УНФ имеет ряд преимуществ перед другими формами ПО. В первую очередь, наличие платежного календаря, с помощью которого легко управлять движением денег в кассе и на расчетных счетах.

Программа предлагает инструменты для учета доходов и расходов, их анализа и планирования на будущее. Здесь же можно настроить расчет финансового результата, составления бюджета и оценку финансовой устойчивости бизнеса.

1С:Управление холдингом

Это отличный вариант для организаций, которые имеют несколько филиалов. 1С:УХ обеспечивает централизованное казначейство, чтобы компания могла контролировать все платежи, ведение учета по МСФО, настройку налогового мониторинга.

Конфигурация позволяет управлять инвестиционными проектами, а также аккумулировать информацию для подготовки консолидированной отчетности.

1С:ERP. Управление предприятием

Конфигурация подойдет небольшим производствам и фирмам, которым не нужно центральное управление. В программе можно составлять стандартные финансовые отчеты — бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, бюджет по балансу.

Она позволяет автоматизировать оперативную работу, наладить производственные процессы (заказы и планирование), а также вести учет по МСФО.

Что выгоднее коробочное или облачное решение

Коробочная версия 1С устанавливается на конкретный ПК и не зависит от наличия интернета. Вход осуществляется с рабочего стола компьютера, на нем же хранится база данных.

Раньше программы предоставлялись только на дисках в коробках, отсюда название «коробочная» версия.

Облачная версия 1С не привязана к конкретному ПК, можно заходить с любого устройства, необходимо интернет соединение, а вся информация хранится в облаке — на удаленном сервере.

Сейчас многие компании переключаются именно на облачную версию.

Преимущества облачной версии

Доступ из любой точки мира с помощью любого девайса;

Предоставляют столько вычислительной мощности, ресурсов и пропускной способности, сколько вам нужно;

Есть возможность сменить продукт, если он перестанет подходить;

Не нужно нанимать IT-специалистов, которые будут заниматься

администрированием и покупать оборудование для поддержания работы

программного продукта;

Для защиты данных пользователей в облаке используются такие инновационные методы, как маскирование, шифрование, аутентификация, изоляция сетей и инфраструктуры пользователей — не доступные для коробочных версий;

Информация передается по зашифрованному протоколу;

Возможность интеграции с другими сервисами;

Защита от потери данных.

Где научиться вести управленческий учет

Получить необходимые навыки для автоматизации и ведения управленческого учета в компании вы можете на онлайн-курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

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Как проходит обучение

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1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

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Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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