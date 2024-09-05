Как в 1С:Бухгалтерия отразить выплаты по механикам лояльности партнеров Ozon

Программа лояльности «Бонусы продавца» дает возможность каждому селлеру начислять кэшбэк бонусами за свои товары и мотивировать клиентов остаться и использовать выгодную скидку на новую покупку.

Маркетплейс Ozon предлагает своим партнерам специальную систему лояльности «Бонусы продавца», которая служит инструментом продвижения товаров селлера.

Как работает программа лояльности

Клиенты получают бонусы за каждый купленный товар. Один бонус равен одному рублю, комиссия маркетплейса — 9%.

Продавец сам устанавливает размер бонусов, при оплате бонусами он получает сумму за вычетом скидки в размере списания. Списать бонусы можно в течение 182 дней на любые товары из ассортимента продавца.

Кто может создавать и получать бонусы селлера

Начислять бонусы могут все партнеры, кроме тех, кто продает зарубежные товары. Получать бонусы и списывать их на новые заказы могут все покупатели.

Как определяется величина бонусов продавца по программе лояльности

Маркетплейс будет начислять бонусы на все товары продавца. Перед запуском селлер самостоятельно устанавливает их количество — оно может быть одинаковым для всего ассортимента или зависеть от категории.

Бонусы должны соответствовать нескольким требованиям: больше 20 рублей с одного товара;

от 3% до 50% от стоимости — для бытовой техники, компьютеров и ноутбуков, смартфонов и планшетов, аудиотехники и аксессуаров к аудио- и видеотехнике;

от 5% до 50% от стоимости — для всех остальных категорий.

Как устроены расчеты по программе лояльности

Для партнеров, которые впервые подключили услугу «Бонусы продавца», действует бесплатный период в течение 30 дней.

С 31-го дня маркетплейс начнет отслеживать бонусы, которые селлер будет начислять покупателям, и брать с них комиссию 9% в качестве платы за услуги по продвижению.

Происходить это будет в конце отчетного периода — 15 числа или в последний день каждого месяца. Отслеживать начисления селлер может в личном кабинете в разделе «Финансы» и в актах выполненных работ по итогам каждого периода.

Покупатель имеет право оплачивать бонусами до 25% от стоимости покупок. От этого продавец получит доход за вычетом:

скидки в размере списанных бонусов;

расходов продавца на Ozon.

Как в 1С:Бухгалтерия отразить выплаты по механикам лояльности партнеров Ozon

Если не нужен товароучет (например, при УСН доходы), то можно провести реализацией услуг по документу Расшифровка к Отчету о реализации «Отчет по механикам лояльности партнеров».

Если учет по товарам ведется, то лучше подправить файл Отчет о реализации (в колонки 5 и 13 добавить цифры из, соответственно, колонок 6 и 14) и подгрузить в 1С:Бухгалтерия.

Что изменится в правилах работы на Ozon в 2025 году

Чтобы работать на маркетплейсах в 2025 году без ошибок, нужно хорошо ориентироваться в действующем законодательстве. Разобраться во всех нюансах и юридических аспектах сотрудничества с маркетплейсами вы сможете на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

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В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

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Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

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Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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