🚀 Запускаем осенний марафон скидок на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Старт обучения 15 сентября

Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки на «Клерке»! До 13 сентября успейте купить обновленные с учетом налоговой реформы-2025 курсы со скидками до 83%. Приступайте к изучению новых правил уже сейчас, чтобы в 2025 году работать без стресса. Обучение начнется 15 сентября.

Чтобы подготовиться к самой масштабной за последние 20 лет налоговой реформе, нужен не спринтерский экспресс-курс, а длительное и углубленное обучение. Поэтому мы запускаем акцию «Осенний марафон» со скидками до 83% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

До 13 сентября вы можете купить обновленные с учетом налоговой реформы курсы по бухгалтерии с нуля, маркетплейсам, зарплате и УСН с выгодой до 83%.

Начните сезон с новой востребованной профессией аналитика 1С — сейчас на курс профессиональной переподготовки действует специальное предложение. Такой низкой цены еще не было!

Выбирайте курсы со скидками и записывайтесь, пока еще есть места.

Каталог курсов

Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам 2025 года, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.

На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Скидка до 13 сентября 64%: 12 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Скидка до 13 сентября 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Записаться

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 13 сентября 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе профпереподготовки вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 13 сентября 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

На курсе повышения квалификации вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 13 сентября 44%: 15 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».