Все про УСН в 2025 году: главные вопросы бухгалтеров

Налоговая реформа-2025 изменит работу упрощенцев не только в части НДС. Собрали ответы экспертов «Клерка» о том, как перейти на УСН, какие лимиты будут действовать для компаний на упрощенке, каким будет размер фиксированных взносов и др.

Налоговая реформа-2025 году вводит новые лимиты для перехода на УСН, теперь на упрощенке смогут работать компании с доходом до 450 млн рублей. Разбираемся в новых правилах применения УСН и критериях перехода на спецрежим с 2025 года.

Кто сможет применять УСН в 2025 году

Чтобы использовать упрощенную систему налогообложения в 2025 году ИП и организации должны будут соответствовать ряду новых требований:

лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН — 337,5 млн рублей*;

лимит дохода для применения УСН — 450 млн рублей*;

лимит численности для применения УСН — 130 человек;

лимит остаточной стоимости ОС — 200 млн рублей*;

бизнес не связан с видами деятельности, которые не могут применять УСН (банки, страховые компании, ломбарды, инвестиционные фонды, нотариусы и другие);

у компании нет филиалов, а доля участия в ней других организаций не превышает 25%.

*лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Если соблюдены все условия, то ИП или организация имеют право перейти на УСН. Однако стоит помнить, что применение спецрежима — право налогоплательщика, а не обязанность.

Как перейти на упрощенку

Оформить переход можно двумя способами:

вместе с регистрацией компании или в течение 30 дней с этой даты,

в конце календарного года — до 31 декабря при переходе с общей системы налогообложения на УСН.

Для оформления перехода нужно направить в ФНС уведомление по форме №26.2-1.

Когда ИП, утратившее право на УСН в 2024 году, сможет вернуться на УСН

Организации и индивидуальные предприниматели, утратившие в 2024 году право на применение упрощенной системы налогообложения в связи с превышением размера полученных доходов, указанного в пункте 4 статьи 346.13 НК, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2025 года без учета ограничения, предусмотренного пунктом 7 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом у указанных в настоящей части организаций сумма всех доходов, указанных в абзаце первого пункта 2 статьи 346.12 НК, в том числе доходов по упрощенной системе налогообложения, не должна превышать 337,5 млн. рублей по итогам девяти месяцев 2024 года.

Что учитывать в доходах по УСН, которые не должны превышать 60 млн

Доходы считаются по правилам ст. 249 НК РФ. Т.е. считаестя не налогооблагаемая база по УСН, а доходы.



В случае если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения указанного ограничения учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам (п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент (п. 2 ст. 346.49 НК РФ).

Что учитывать в расходах компаний на УСН

С 01.01.2025 заработает норма НК, по которой факт уплаты фиксированных взносов не будет иметь значение не только для УСН «доходы», но и для УСН «доходы минус расходы».

В 2025 году можно будет включить в расходы:

фиксированные взносы за 2025 год (независимо от их уплаты);

взносы 1% за 2025 год (независимо от их уплаты);

фиксированные взносы за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году;

взносы 1% за 2024 год, если они будут уплачены в 2025 году.

Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Как изменится размер и срок уплаты фиксированных взносов

Размер фиксированных взносов вырастет с 49 500 рублей до 53 658 рублей. Взносы 1% в 2024 году — 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571, в 2025 году соответственно — 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888.

Что будет с входящим НДС после перехода на УСН с 2025 году

При переходе с общего режима на упрощенку надо восстановить НДС по товарам, материалам, основным средствам, принятый ранее на вычет. Потому что при УСН реализация будет идти без НДС.

Восстанавливать НДС при переходе в 2024 году надо в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. С 2025 года это нужно будет делать в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%. То есть восстановление будет не в 4 квартале уходящего года, а в 1 квартале нового года.

Ситуация перехода на УСН Входящий НДС Переход с ОСНО на УСН без НДС Подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу. Переход с ОСНО на УСН с НДС 5% и 7% Подлежат восстановлению в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%. Переход с ОСНО на УСН с НДС 20% Восстанавливать НДС не надо.

Как перейти на упрощенку

Оформить переход можно двумя способами:

вместе с регистрацией компании или в течение 30 дней с этой даты,

в конце календарного года — до 31 декабря при переходе с общей системы налогообложения на УСН.

Для оформления перехода нужно направить в ФНС уведомление по форме №26.2-1.

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

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