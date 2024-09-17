Главное об учете на маркетплейсах: самые частые вопросы бухгалтеров

Правила работы на маркетплейсах регулярно обновляются, поэтому вопросов по учету на площадках всегда много — от основ до применения новых правил 2025 года. Сделали подборку с ответами, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

Спросили у бухгалтеров, с какими трудностями они сталкиваются, сотрудничая с селлерами, и подготовили развернутые ответы и рекомендации от наших экспертов.

1. Какую форму налогообложения выбрать ИП для работы на маркетплейсе

ИП могут использовать шесть систем налогообложения:

ОСН — основная система налогообложения.

УСН — упрощенная система налогообложения.

АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения*.

ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог.

ПСН — патентная система налогообложения.

НПД — налог на профессиональный доход.

*С 2025 года организации и ИП на АУСН получат возможность торговать на маркетплейсах. Ранее у них такого права не было.

ОСНО. У ОСНО нет лимитов и ограничений в отличие от других режимов налогообложения. ИП на ОСНО платит НДС 10 или 20%, НДФЛ — 13% с прибыли до 5 млн в год и 15% с превышения над этой суммой.

Кому подойдет: на ОСНО могут работать все предприниматели и организации, но наиболее выгодным этот вариант будет для среднего и крупного бизнеса.

НПД. Для того, чтобы платить НПД, у ИП не должно быть сотрудников, а товары, которые он продает, должны быть собственного производства. Заниматься перепродажей ему нельзя.

Самый оптимальный вариант для ИП — упрощенка. В 2024 году лимит по УСН — численности сотрудников — не более 130, годовая выручка — не более 265,8 млн рублей. В 2025 году лимит выручки составит — 450 млн рублей.

Чтобы определиться, какой вариант — УСН 6% или УСН 15% выбрать, нужно обратить внимание на возможность подтверждать свои расходы и на то, сколько их вообще будет.

Если у вас не будет подтверждающих документов на покупку (кстати, без них вы не сможете и продавать на маркетплейсе) или расходов будет мало (менее 60% от доходов), то ваш вариант — УСН 6% «доходы».

Если у вас будут высокие расходы (составят более 60% от доходов) и их можно подтвердить, то выбирайте УСН 15% «доходы минус расходы».

Кому подойдет: упрощенка — это лучший вариант для малого бизнеса и начинающих предпринимателей, которые хотят самостоятельно вести учет.

ПСН. Патент — налоговый спецрежим, который могут применять только ИП. Предприниматель оплачивает патент и освобождается от других налогов. При прочих равных условиях патент будет выгоднее, чем упрощенка, когда доход ИП будет больше потенциально возможного, но меньше 60 млн руб. в год. УСН предпочтительнее, если доход ИП меньше потенциально возможного по патенту.

Кому подойдет: ИП, который соответствует двум условиям:

годовой доход до 60 млн рублей;

не больше 15 работников.

ЕСХН. Специальный налоговый режим, который могут использовать только ИП и компании, чей бизнес связан с сельским хозяйством. ИП на ЕСХН будет платить налог с прибыли 6% и НДС — 10 или 20%. Если же годовой доход не превышает 60 млн рублей, то предприниматель сможет получить освобождение от НДС и платить только налог с прибыли.

2. Как упрощенцам вести учет на маркетплейсе в 2025 году

Большинство компаний, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. С 2025 года этот спецрежим ждут глобальные изменения.

Повышенных ставок: УСН «доходы» — 8%, УСН «доходы минус расходы» — 20%, — не будет.

Лимиты для применения режима повысят:

доходы — до 450 млн руб. (с увеличением на коэффициент-дефлятор);

персонал — до 130 человек (будет единый лимит);

основные средства — до 200 млн рублей (с увеличением на коэффициент-дефлятор).

Упрощенцы станут плательщиками НДС.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей.

Далее ставка налога будет 5% без права на вычет. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.

О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка. От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.

3. Какие коды ОКВЭД подходят для торговли на маркетплейсах

В качестве основного кода ОКВЭД для торговли на маркетплейсах используют: 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».

Дополнительные ОКВЭД используют исходя из особенностей бизнеса.

Если торговля будет только онлайн с доставкой сторонними компаниями, подойдут коды:

47.99.1 «Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой»;

62.09 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий».

Если будет доставка собственными курьерами:

53.20.31 «Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта».

Если будут розничные магазины и пункты самовывоза:

47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Также можно выбрать коды, соответствующие специфике товара. Например:

47.54 «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»;

47.71 «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»;

47.72 «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах» и т. д.

4. Какие документы необходимо предоставить маркетплейсу, чтобы начать торговать на площадке

Документы на компанию (ИП)

Маркетплейсы не требуют большого количества документов, поскольку самостоятельно проверяют будущих поставщиков через сервисы ФНС. Достаточно загрузить в личный кабинет:

скан-копию паспорта руководителя компании или ИП;

выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Договор

До запуска продаж нужно принять оферту маркетплейса — поставить галочку и подтвердить согласие.

Документы на товар

К ним относятся:

сертификаты качества;

документы на бренд: свидетельство о регистрации товарного знака, разрешение на продажу товара от правообладателя (лицензионный договор, договор на дистрибуцию, письмо-разрешение). Разрешение не нужно, если бренд или товар можно ввозить по параллельному импорту или иностранный бренд не зарегистрировал товарный знак в России.

документы о безопасности товаров: декларация соответствия или сертификат соответствия либо отказное письмо.

Не забывайте, что на товарах, которые подлежат обязательной маркировке, должны быть проставлены коды Data Matrix.

5. Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации

Баллы — это компенсация Ozon за продажу вашего товара по цене ниже той, которую установили вы сами. Маркетплейс может предлагать клиентам дополнительную скидку, которая пройдет за ваш счет и от вашего лица. Разницу между суммой продажи и вашей ценой Ozon вернет вам баллами, которые можно списать для оплаты услуг площадки.

Для простоты понимания заменим баллы деньгами. Это значит, что в документации будет представлена итоговая стоимость услуг маркетплейса в рублях уже после списания баллов, а в отчете о реализации — сумма с учетом скидки.

Таким образом, баллы, начисленные и потраченные в отчетном периоде не нужно указывать в бухучете и налоговой декларации.

6. Какую программу выбрать для ведения учета операций на маркетплейсе

Для крупных компаний, у которых есть штатный бухгалтер, подойдет 1С — надежное классическое решение.

Если речь идет об обслуживании малого бизнеса или ИП, то наиболее удобный вариант — это многофункциональные онлайн-сервисы для ведения бухгалтерии, которые заточены под маркетплейсы. Они учитывают особенности таких продаж, легко интегрируются и сводят к минимуму риск допустить ошибку при расчете.

Подобные решения есть у компаний, оказывающих услуги онлайн-бухгалтерии и крупных банков. Например, у Модульбанка, Тинькофф, Моего дела, Контур и других. Также есть сервисы, которые позволяют упростить работу по продажам, их аналитике, работе с онлайн-кассами, такие как Мой склад.

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