Топ-3 изменения в учете ВЭД в октябре 2024 года

То, как работу бухгалтера изменит налоговая реформа-2025, мы обсуждали не раз, но до конца года еще три месяца, которые нельзя упускать из виду. Особенно специалистам, которые ведут учет ВЭД, в их работе поправки появятся уже этой осенью.

Осенью 2024 года в силу вступают сразу несколько поправок в налоговое законодательство и валютное регулирование. Разбираемся в главных нововведениях в сфере внешней торговли, о которых должен знать бухгалтер ВЭД.

1. Изменения в счетах-фактурах, касающиеся прослеживаемых товаров

С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур. Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 скорректировало порядок заполнения счета-фактуры, а также саму форму бланка.

На основании документа кабмина, теперь в счетах-фактурах нужно будет отдельно помечать сведения о стоимости прослеживаемых товаров без НДС. Для этого добавили графу 14 в табличную часть в том числе корректировочного счета-фактуры.

Графу 14 нужно заполнять в том числе при реализации прослеживаемых товаров в составе комплектов и наборов, а также при передаче в составе выполненных работ.

До 1 сентября при реализации прослеживаемых товаров в счетах-фактурах указывают только регномер партии товара и количество с единицей изменения.

Установили правила заполнения корректировочного счета-фактуры при изменении цены прослеживаемых товаров. В графу 14 в строку А (до изменения) нужно перенести данные из графы 14 счета-фактуры. В строке Б (после изменения) — отразить новую стоимость прослеживаемых товаров без НДС.

Одновременно уточнили, что графы 12 -14 не заполняют при составлении бумажного счета-фактуры:

на непрослеживаемые товары;

работы, в составе которых не предусматривается передача прослеживаемых;

услуги;

имущественные права.

Также уточнили порядок заполнения строки 5 счета-фактуры при покупке работ или услуг в РФ у иностранных лиц, которые не состоят на учете в России. По ним налоговым агентам придется указывать номер и дату платежно-расчетного документа об оплате.

В строке 5а «Документ об отгрузке» будут указывать наименование, номер (при наличии) и дату документа об отгрузке (в том числе перечислением). То есть указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу (каждому из них) об отгрузке, больше не нужно.

2. Увеличение утильсбора на автомобили и спецтехнику

С 1 октября 2024 года существенно вырастет утилизационный сбор.

На основании постановления кабмина от 13.09.2024 № 1255:

с 1 октября 2024 — существенно повысят утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним ;

с 2025 года — на спецтехнику.

Для ряда авто и спецтехники повышены коэффициенты сбора на 70-85%.

Кроме того, с 2025 года утильсбор будут ежегодно индексировать с 1 января каждого следующего года на 10-20% вплоть до 2030 года. Индексация затронет ввоз импортных новых и б/у автомобилей юрлицами. А также транспорт, если с даты выпуска прошло более трех лет.

При этом она не затронет физлиц, ввозящих авто с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для них будут льготные коэффициенты.

К транспортным средствам для личного пользования отнесены в т. ч. те, которые ввозит член семьи участника госпрограммы по переселению, физлицо, признанное переселившимся на ПМЖ в Россию.

Утильсбор на дорожно-строительную технику будет проиндексирован с 1 января 2025 с последующим ежегодным увеличением ставки на 15%.

Информация об основаниях неуплаты сбора будет попадать в электронный ПТС (ПШТС) по данным Таможенной службы.

Также скорректирован перечень документов, подаваемых для подтверждения правильности расчета утильсбора.

Для расчета сбора на колесные транспортные средства, ввезенные в РФ до 1 октября 2024, оставили прежние коэффициенты, если расчет подан в таможенные органы не позже 15 октября 2024 года.

3. Новые группы товаров, подлежащие обязательной маркировке

С 1 сентября обязательной маркировке подлежат:

Ветеринарные лекарства — с октября оборот товаров без маркировки запрещен, в случае их изготовления и ввоза в РФ позже этой даты. Если это сделали раньше, то продукцию можно реализовывать без маркировки до истечения срока годности.

Растительные масла — с октября производители и импортеры обязаны наносить DataMatrix-коды на масла и масложировую продукцию в стеклянной или полимерной упаковке. С 1 февраля 2025 это правило коснется масел и в других видах тары.

Сухой корм для животных — с октября изготовители и импортеры обязаны маркировать продукцию DataMatrix-кодами, с 1 марта эта мера будет распространяться также на влажные корма . Изготовленные позже установленных дат корма продавать без маркировки нельзя.

Велосипеды и рамы — с 1 сентября изготовители и импортеры товаров должны подать заявление на регистрацию в системе «Честный знак», также им нужно маркировать товары и отчитываться о вводе их в оборот. С 1 ноября 2024 года таможенные органы не смогут выпустить велосипеды и рамы, которые приобретены до 1 сентября 2024 года, но не имеют маркировки.

Безалкогольное пиво — с 1 сентября участники товарооборота должны зарегистрироваться в «Честном знаке» , а с октября они обязаны наносить на продукцию DataMatrix-коды и подавать в ГИС МТ уведомления о вводе в оборот безалкогольного пива.

Технические средства реабилитации — в сентябре изготовители и импортеры регистрируются в ГИС МТ. Начиная с 1 октября 2024 года они обязаны маркировать товар и отчитываться о вводе его в оборот.

Где научиться вести учет ВЭД

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4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий учет ВЭД. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

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