Как выбрать выгодную ставку НДС при УСН — рекомендации экспертов «Клерка»

С января 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС. Эта перемена вдвое увеличит налоговую нагрузку на бизнес. Поэтому важно уже сейчас спланировать переход на новые правила — определиться с налоговой ставкой и в целом системой налогообложения.

С 1 января 2025 года в силу вступает налоговая реформа, которая обещает стать для упрощенцев серьезным испытанием. Столько изменений за раз компании на УСН еще не переживали и справятся ли они с новыми условиями трудно представить.

Самой обсуждаемой темой в среде упрощенцев стала обязанность платить НДС, что серьезно увеличит налоговую нагрузку на бизнес.

На самом деле некоторые ИП и юрлица на УСН и в 2024 году платят НДС. Есть несколько таких в случаев:

транспортируют товары в Россию из-за рубежа;

выставляют счет-фактуру с НДС покупателю на ОСНО;

являются налоговыми агентами по НДС;

заключают договор простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионное соглашение.

В 2025 году плательщиками станут почти все, за исключением: компаний, работающих на УСН в 2024 году с доходом меньше 60 млн. рублей;

компаний, которые переходят на УСН с 1 января 2025 года и их доход за прошлый год на другой системе налогообложения не превысил 60 млн. рублей;

компании, зарегистрированные в 2025 году, которые сразу переходят на УСН.

Чтобы обеспечить безопасность бизнесу, нужно серьезно задуматься над выбором системы налогообложения (УСН или все-таки ОСНО). Это уже не вопрос целесообразности, речь идет о будущем организации.

Что нужно учитывать при выборе системы налогообложения

В первую очередь нужно рассчитать размер НДС для вашей компании на УСН и ОСНО и сравнить, какая система будет наиболее выгодной.

Сделать это вы можете с помощью калькулятора расчета НДС «Клерка».

У плательщиков УСН есть возможность выбрать, по каким ставкам платить НДС: 5% или 7% — без права принять налог к вычету;

20% (10% и 0% для льготных категорий товаров) — с возможностью применять вычеты.

Если выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Калькулятор позволит рассчитать налоговую нагрузку. Для расчета нужно внести суммы:

доходов (с НДС);

расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);

стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20 (10)%.

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На курсе вы узнаете: кто из упрощенцев может получить освобождение от НДС;

какие доходы учитывают при расчете допустимого уровня заработка компании на УСН;

какие плюсы и минусы есть у освобождения от налога;

какие обязанности есть у организаций и ИП на УСН как плательщиков НДС;

в чем особенность применения пониженных ставок НДС;

как восстановить вычеты НДС при переходе на УСН с 2025 года.

Мы на реальных примерах покажем, как рассчитать налоговую нагрузку, на какие показатели ориентироваться при выборе ставки НДС, чтобы сохранить стабильность и рентабельность бизнеса.

Все полученные знания вы отработаете на практических заданиях по заполнению отчетности по образцам 2025 года, а также научитесь настраивать и вести учет в 1С:Бухгалтерия 8.3 и др.

После обучения вы станете востребованным и универсальным специалистом, который умеет работать с НДС на ОСНО и УСН, разбирается в налоговой реформе-2025 и может уберечь бизнес от проблем с проверяющими органами.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Обучение стартует 10 октября.

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