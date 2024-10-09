Подборка онлайн-курсов для упрощенцев —как работать на УСН в 2025 году

Выбрали онлайн-курсы, которые помогут упрощенцам разобраться во всех изменениях налоговой реформы-2025, подготовиться к новым правилам, чтобы вести бизнес на УСН в 2025 году без потерь и штрафов.

Работать на УСН в 2025 году будет труднее. Всему виной налоговая реформа-2025, которая не только введет новые лимиты для перехода и работы на упрощенке, но еще и заставит упрощенцев уплачивать НДС, по-новому рассчитывать НДФЛ и страховые взносы.

Чтобы вам было проще перейти на новые рельсы, мы сделали подборку онлайн-курсов, где вы найдете много полезной информации для работы на УСН. Вы узнаете, как определиться со ставкой НДС, как составлять отчетность — поймете, стоит ли вам оставаться на упрощенке или выгоднее будет перейти на ОСНО.

Полное погружение в упрощенку от А до Я на обновленном онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С»

В программу онлайн-курса мы добавили уроки о лимитах, их индексации и правилах применения упрощенки в 2025 году.

Для компаний на УСН с сотрудниками важно будет разобраться в новых правилах работы с прогрессивной шкалой НДФЛ, расчете страховых взносов, налоговых вычетах и др.

После обучения вы сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Скидка на курс до 10 октября 77%: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Теперь не только организации на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС. Более того, им будет еще сложнее, так как для УСН будут действовать сразу несколько налоговых ставок.

Чтобы не наделать ошибок и не влететь в огромные штрафы от налоговой, изучать все новшества по НДС нужно уже сейчас. На онлайн-курсе вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.

Специально для упрощенцев мы расширили программу и добавили туда отдельный блок по работе с НДС для компаний и ИП на УСН. Там мы ответили на самые частые вопросы бухгалтеров по расчету и уплате НДС в 2025 году.

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В России зарегистрировано более четырех млн ИП и большинство из них работает на УСН.

Чтобы продолжить вести бизнес на упрощенке в 2025 году и не прогореть, нужно хорошо разобраться не только в актуальных правилах работы ИП, но и в основных изменениях налоговой реформы-2025 по УСН.

После обучения вы сможете зарегистрировать ИП и вносить изменения в регистрационные данные, выбирать выгодную для ИП систему налогообложения, пользоваться личным кабинетом ИП, вести учет и отчетность ИП, проходить налоговые проверки без проблем и штрафов.

Скидка до 10 октября 51%: 4 900 рублей вместо 9 900 рублей.

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На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

В программе курса есть отдельный образовательный блок, куда вошло 15 видеоуроков по значимым для упрощенцев изменениям налоговой реформы-2025 — по уплате НДС при УСН, лимитах УСН, расчету НДФЛ, страховых взносов и др.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

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