Осень выгодных цен на «Клерке»: курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -83%

Не экономьте на знаниях — покупайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки на распродаже «Клерка»! Успейте приобрести обновленные с учетом налоговой реформы-2025 курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, УСН, НДС и аналитике 1С по выгодным ценам. Скорее занимайте свободные места — старт потока 15 октября.

До конца года осталось чуть больше двух месяцев, а если учитывать, что декабрь пройдет в бесконечных отчетах и предпраздничной суете, то времени на серьезную подготовку к изменениям 2025 года осталось совсем мало.

Поэтому мы запускаем акцию на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Научитесь вести бухгалтерский учет с нуля, работать на маркетплейсах, рассчитывать НДС по нормам налоговой реформы-2025, актуализируйте свои знания и компетенции, чтобы претендовать на повышение зарплаты в штате или более высокий чек на аутсорсе.

Сейчас вы можете купить наш самый дорогой курс профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» по специальной цене за 9 900 рублей вместо 59 900 рублей. Начните год с новой востребованной профессией!

Поторопитесь — акция действует до 11 октября включительно!

Начните подготовку к новым правилам работы прямо сейчас, пока на курсы действует скидки до -83%.

Каталог курсов

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам осени 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Старт потока 15 октября.

Скидка 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Записаться

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Старт потока 15 октября.

Скидка 44%: 15 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Старт потока 15 октября.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на УСН и ОСНО по правилам 2025 года, сможете определять налоговую базу и составлять декларацию по стандартам налоговой реформы-2025.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Обучение стартует сегодня, 10 октября — скорее присоединяйтесь!

Скидка 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Записаться

На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Старт потока 15 октября.

Скидка 64%: 12 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».