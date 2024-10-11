Как бухгалтеру на аутсорсе привлечь новых клиентов и увеличить заработок

Чем больше вы знаете, тем шире список услуг, на которых вы можете зарабатывать. На VI Всероссийской бухгалтерской конференции вы за два дня прокачаете свои знания в учете на маркетплейсах, учете ВЭД, госзакупках, ЭДО, кадровом и воинском учете, работе с самозанятыми, банковском контроле операций и всем изменениям налоговой реформы-2025.

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Для бухгалтеров на аутсорсе это отличный шанс, чтобы завязать новые знакомства, найти потенциальных клиентов и партнеров.

В эти два дня вы примерите на себя роль бухгалтера из 2025 года — познакомитесь с новой документацией и бланками, новыми задачами и требованиями ФНС.

После конференции у вы сможете зарекомендовать себя как продвинутого специалиста, который хорошо ориентируется в актуальном законодательстве и умеет работать по всем канонам 2025 года.

Что расскажем

Мы обсудим налоговую реформу-2025 — вы узнаете, как изменится кадровый и воинский учет, расчет НДС на УСН, сможете подготовиться к новым требованиям ФНС и проверкам бизнеса, которые пройдут в 2025 году.

Поговорим об учете на маркетплейсах и ВЭД в 2025 году, мы расскажем, что нового ждет бухгалтеров в сфере госзакупок и ЭДО, поможем разобраться в обновленной программе 1С.

После конференции вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах, консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет для компаний на аутсорсе.

Новые знания помогут вам повысить квалификацию и освоить новые инструменты. Вы сможете оказывать больше бухгалтерских услуг с высоким чеком — расширите клиентскую базу и увеличите свой доход.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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