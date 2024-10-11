Топ горячих вопросов по НДС на УСН и не только / Бухстрим

Разбираем самые горячие вопросы о налоговой реформе, которые бухгалтеры не только постоянно задают на сайте в наших соцсетях, но и на конференциях.

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Вопросы про НДС и УСН

Вопрос: ООО находится на упрощенке, по ОКВЭД общепит. Сохраняется ли освобождение от НДС в 2025 году по п. 3 пп. 38 ст. 149 НК?

Ответ: все льготы по ст. 149 сохраняются, в этот пункт не вносили изменений. Если выручка общепита превышает 60 млн, то он может получить освобождение. Аналогично льготы сохраняются, например и для гостиниц.

Вопрос: нужно ли сдавать декларацию по НДС, если доходы до 60 млн руб.?

Ответ: если ваш доход не превышает 60 млн руб., то ваше освобождение происходит автоматически. Никаких уведомлений никуда подавать не нужно. Декларации по НДС не сдаются — это из хорошего.

Сейчас в текущей редакции НК уже планируют внести изменения, и тех кто до 60 млн руб. освободят от обязанности выставлять счет-фактуру с пометкой «Без НДС» и ведения книги продаж.

Есть отдельные ситуации, когда придется сдать декларацию, например, если вы являетесь налоговым агентом по НДС.

Вопрос: ИП в 2024 году на УСНО (15%). В 2025 году планирует работать на УСНО с НДС (с возмещением). Как правильно рассчитать НДС с товарных остатков, которые будут реализованы в 2025 году (часть оплаты поставщикам произведена в 2024 году, часть будет оплачена в 2025).

Ответ: официальных разъяснений Минфина по переходному периоду с УСНО Доходы-расходы на УСНО со ставкой НДС 20% пока нет, поэтому считаем возможным применить положения Налогового кодекса о переходе на ОСНО.

Если вы применяли УСН с объектом «доходы минус расходы», то вы можете принять к вычету «входной» НДС, который вы имели право, но не успели учесть в расходах по УСН. Право на вычет возникает в первом квартале после перехода на общий режим, если соблюдаются все условия для этого. Это означает в том числе, что покупки вы будете использовать для операций, облагаемых НДС. При этом дата принятия товаров (работ, услуг) на учет не имеет значения (п. 6 ст. 346.25 НК, письмо Минфина от 23.12.2022 № 03-07-15/126726 (письмом ФНС от 26.12.2022 № СД-4-3/17565@ направлено для использования в работе), от 30.12.2015 № 03-11-06/2/77709, ФНС от 16.03.2015 № ГД-4-3/4136@).

Например, заявить налог к вычету вы сможете (пп. 1 п. 3 ст. 346.16, пп. 1, 2 п. 2 ст. 346.17 НК, п. 36 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2021), п. 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом ВС РФ от 04.07.2018, письмо Минфина от 01.10.2013 № 03-07-15/40631):

по приобретенным товарам для перепродажи, которые вы не успели продать в период применения УСН;

по поставленным вам материалам и сырью для производства, которые вы не оплатили и не использовали в период применения спецрежима;

по расходам на строительство ОС, которое введено в эксплуатацию после перехода на ОСН. Если ОС вы ввели в эксплуатацию до перехода на ОСН, вычет применить нельзя.

Для вычета зарегистрируйте счета-фактуры поставщиков в книге покупок (п. 1 Правил ведения книги покупок).

Отметим, что по приобретенным с НДС и не реализованным на момент перехода на ОСН товарам, стоимость которых и, соответственно, НДС по которым вы не учитывали в составе УСН-расходов, вы вправе принять НДС к вычету в I квартале. Причем не имеет значения, как давно вы приобрели эти товары. Но для вычета нужны входящие счета-фактуры.

Вопрос: как считать лимит по доходу в 60 млн руб.?

Ответ: Действующие упрощенцы считают его очень просто, за прошлый год работы в рамках УСН они берут свой лимит из декларации по УСН. То есть это ваши доходы по УСН, не важно, какую систему вы применяете Доходы или Доходы минус расходы. За основу берутся доходы.

Все кто работают на маркетплейсах и с банковским эквайрингом, напоминаю, что вашим доходом являются не только все поступления по р/сч, а также суммы, включающие комиссии за вознаграждение маркетплейса или по эквайрингу.

Доходом являются, например, сумма продаж на маркетплейсе, или сумма, которая поступила в ROBOkassa, а на р/сч она поступает уже за минусом комиссии. То есть комиссию включают в доход, и это очень важно.

Компании и ИП, которые с 2025 года переходят на УСН, а в 2024 году работали на ОСНО или ЕСХН, считают лимит в рамках своих доходов. У ИП — доходы для НДФЛ или ЕСХН, у компаний — доходы для налога на прибыль.

Здесь чуть разные подходы. У УСНщиков доходы в 60 млн руб. считаются по кассовому методу, то что поступило на р/сч и наличными.

У компаний на ОСНО и ЕСХН и ИП, которые применяли общий режим и находились на НДФЛ, это метод начисления. То есть, то что у вас идет в доходы в декларации по налогу на прибыль, этот доход берем для ориентации. Чтобы понять, сможете ли вы освободиться от НДС, если перейдете на упрощенку в 2025 году.

В случае если ИП применял одновременно ОСНО и ПСН, либо ЕСХН и ПСН, либо УСН и ПСН, при определении величины доходов учитываются доходы по указанным налоговым режимам, т.е. они плюсуются.

Те кто находится на патенте, очень редко ведут учет своих доходов, если они знают, что их доходы сильно не превышают 60 млн руб. Но по законодательству вы обязаны вести учет доходов, несмотря на то, что налог вы платите с определенной суммы дохода, которая определена, как базовая. То есть здесь суммируются все доходы по кассовому методу.

Вопрос: могут ли покупатели применять вычеты, если их поставщик с пониженной ставкой?

Ответ: Да можно, потому что соблюдены условия из НК:

1. Получен корректный счет-фактура (п. 1 ст. 172 НК), заполненный, со всеми реквизитами, с выделенным в нем НДС по ставкам 5, 7, 10, 20%.

2. Покупка используется в деятельности, облагаемой НДС (п. 2 ст. 171 НК). Если вы купите товар с НДС, а будете его использовать в другой деятельности, то к вычету взять такой НДС нельзя.

3. Товары, услуги приняты на учет (п. 1 ст. 172 НК).

Прочие вопросы

Вопрос: организация работает с самозанятым 2 года. Может ли она оформить с ним трудовые отношения, ведь по правилам, после договора с самозанятым, его нельзя официально оформлять в течение 2-х лет?

Ответ: наоборот. То есть если бывший работник стал самозанятым, то с ним нельзя заключить трудовой договор в течение двух лет после увольнения.

А когда с самозанятым заключают трудовой договор, то от ФНС никаких претензий к организации не будет, ведь по сути организация улучшает положение человека.

Вопрос: человек работает в нескольких организациях, и его совокупный доход за год составляет более 2,4 млн рублей. Как будет налоговая опеределять его ставку по НДФЛ?

Ответ: так же, как и сейчас. Каждая организация учитывает только тот доход, который человек получил у нее. Налоговая складывает доходы. Доходы свыше 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 15%.

Вопрос: организация хочет использовать МЧД для взаимодействия с контрагентами и для сдачи отчетности в ИФНС. Необходимо сделать две доверенности или можно использовать одну для всех целей?

Ответ: да, придется делать две МЧД. Форматы доверенностей пока что предусматривают ограниченный функционал. Нужно будет сделать две доверенности:

002 — для взаимодействия с контрагентами;

5.01 или 5.02 для сдачи отчетности в ИФНС.

Вопрос: может ли организация не предоставлять сотрудникам вычеты на детей? Или с 2025 года предоставление вычетов это обязанность работодателя?

Ответ: в 2024 году вычеты нужно предоставлять, если сотрудники написали заявление. С 2025 года работает беззаявительный порядок.

То есть, если сотрудник принес документы, подтверждающие право на вычет и родство с детьми, то работодатель не имеет права отказать, это его обязанность.

Вопрос: организация занимается обрабатывающим производством, входит в реестр МСП. Сможет ли она применять пониженные тарифы страховых взносов и при каких условиях?

Ответ: да, компания сможет воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов, если помимо перечисленных характеристик доход от основного вида деятельности составляет не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.

Если компания перестанет соответствовать хотя бы одному условию из перечисленных, то она потеряет право на применение пониженных тарифов. Условия для льготы выглядят так:

организация или ИП числится в реестре МСП;

основной вид деятельности должен быть из числа видов деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД. Конкретный перечень видов деятельности утвердит Правительство;

доход от основного вида деятельности – не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.

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