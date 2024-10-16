Новая форма счета-фактуры с 1 октября — порядок заполнения

В обновленном документе появилась дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.

Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 скорректировало порядок заполнения счета-фактуры, а также саму форму бланка.

На основании документа кабмина, теперь в счетах-фактурах нужно отдельно помечать сведения о стоимости прослеживаемых товаров без НДС. Для этого добавили графу 14 в табличную часть, в том числе корректировочного счета-фактуры.

Графу 14 нужно заполнять, в том числе, при реализации прослеживаемых товаров в составе комплектов и наборов, а также при передаче в составе выполненных работ.

До 1 сентября при реализации прослеживаемых товаров в счетах-фактурах указывали только регномер партии товара и количество с единицей изменения.

Установили правила заполнения корректировочного счета-фактуры при изменении цены прослеживаемых товаров. В графу 14 в строку А (до изменения) нужно перенести данные из графы 14 счета-фактуры. В строке Б (после изменения) — отразить новую стоимость прослеживаемых товаров без НДС.

Одновременно уточнили, что графы 12 -14 не заполняют при составлении бумажного счета-фактуры: на непрослеживаемые товары;

работы, в составе которых не предусматривается передача прослеживаемых;

услуги;

имущественные права.

Также уточнили порядок заполнения строки 5 счета-фактуры при покупке работ или услуг в РФ у иностранных лиц, которые не состоят на учете в России. По ним налоговым агентам придется указывать номер и дату платежно-расчетного документа об оплате.

В строке 5а «Документ об отгрузке» будут указывать наименование, номер (при наличии) и дату документа об отгрузке (в том числе перечислением). То есть указывать порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу (каждому из них) об отгрузке, больше не нужно.

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