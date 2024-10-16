Как распределять расходы пропорционально срокам исполнения, можно ли на УСН работать с госзакупками, раздельный учет по госконтрактам

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по госконтрактам, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про распределение накладных расходов пропорционально срокам исполнения

Вопрос № 1: организация заключила госконтракт по ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ с казначейским сопровождением. В договоре указано, что распределение накладных расходов пропорционально срокам исполнения, определенным договором, либо срокам использования авансового платежа по договору. Что означает эта формулировка?

Ответ эксперта: распределение накладных расходов должно производиться в соответствии с расчетом, утвержденным приказом Минфина от 10.12.2021 №210н, с оформлением бухгалтерской справки. В данном Расчете для распределения накладных расходов указывается база и коэффициент.

Выбранную базу также необходимо закрепить в учетной политике. Выбор базы зависит от конкретных обстоятельств деятельности исполнителя.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про работу с госконтрактами на УСН

Вопрос № 2: компания находится на общем режиме и работает по госконтрактам. Если она перейдет на УСН 15% и НДС 20%, то сможет продолжать работать по ИГК?

Ответ эксперта: законодательство не устанавливает подобных ограничений. Соответственно, при переходе с общей системы налогообложения на упрощенную, у исполнителя ничего не поменяется.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про раздельный учет по госконтрактам без казначейского сопровождения

Вопрос № 3: ООО на УСН доходы заключила два гос. контракта с заказчиками на выполнение работ по модификации ПО. Один договор заключен согласно 44-ФЗ, а другой согласно 223-ФЗ. В контрактах не прописаны обязанности по ведению раздельного учета расходов. Обязана ли организация вести раздельный учет расходов по этим договорам?

Ответ эксперта: в случае, если организация-исполнитель заключила подобные контракты, то обязательного правила по ведению раздельного учета в таких контрактах, как правило, не установлено.

Но, если компания планирует постоянно работать с бюджетными средствами, заключать контракты с разными заказчиками как по ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так и по ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, то лучше организовать раздельный учет выполнения таких контрактов.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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