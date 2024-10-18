До сдачи квартальной отчетности всего неделя! Успейте подготовиться с онлайн-курсами по 3 690 рублей

Сроки сдачи отчетности поджимают, и как водится, в последний момент теряются нужные документы, оказывается, что произошли какие-то изменения, нужно исправлять старые ошибки. Голова идет кругом… Чтобы все прошло гладко, запускаем акцию на онлайн-курсы для подготовки идеальных отчетов по 3 690 рублей. Выгодное предложение действует до 18 октября!

До 25 октября ИП и организации должны сдать отчетность за III квартал (9 месяцев). Чтобы вам было проще подготовить все документы без ошибок и нервов, мы делаем большую скидку на онлайн-курсы по УСН, НДС, бухгалтерии ИП, налоговой реформе-2025 и учету на маркетплейсах.

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Каталог курсов

Акция действует до 18 октября. Успейте воспользоваться выгодным предложением!

Вы научитесь вести учет и составлять отчетность для ИП на УСН и ОСНО, сможете пользоваться личным кабинетом ИП, проходить налоговые проверки без проблем и штрафов.

На нашем новом онлайн-курсе вы узнаете, как изменится работа ИП в связи налоговой реформой-2025, сможете подготовиться уже сейчас.

Скидка 71%: 3 690 рублей вместо 12 900 рублей.

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Разберем состав упрощенной бухгалтерской отчетности, научим заполнять упрощенный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и декларацию.

Вы узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам. Кроме этого, мы расскажем, как изменится работа на УСН в 2025 году, обсудим все положения налоговой реформы-2025, чтобы вы заранее начали подготовку.

Скидка 77%: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете вести учет и готовить отчеты для селлеров.

В программу онлайн-курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка 77%: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь заполнять декларацию по НДС и сдавать ее в срок, изучите все нововведения, научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.

Мы расширили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

Скидка 77%: 3 690 рублей вместо 16 000 рублей.

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Разберитесь во всех нюансах налоговой реформы 2025 года на нашем новом онлайн-курсе, чтобы составлять отчетность правильно и избежать претензий налоговой.

Вы научитесь работать с новой ставкой налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН и уплачивать НДС, разберетесь в изменениях налога на имущество и в других федеральных, региональных и местных налогах, сможете их правильно рассчитывать и сдавать вовремя по ним отчетность.

Скидка 59%: 3 690 рублей вместо 9 000 рублей.

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