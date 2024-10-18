Что меняется в работе ИП с 1 января 2025 года

Поправки в налоговый кодекс, которые были внесены Федеральным законом № 176-ФЗ, коснулись также и налогообложения ИП. Разбираемся, как изменятся размеры и сроки уплаты новых взносов и налогов ИП в 2025 году.

Предприниматели, которые работают на ОСНО, УСН, ЕСХН или на патенте, должны платить взносы на пенсионное и медицинское страхование. А вот ИП на АУСН и плательщики НПД такой обязанности не имеют.

Фиксированные взносы вносят единым платежом. Их сумма не определяется доходом предпринимателя и тем, числятся ли у него сотрудники.

Если ИП работал неполный год, то величина взносов рассчитывается пропорционально количеству месяцев и дней ведения деятельности. В случае, если годовой доход ИП был выше 300 тыс. рублей, то предприниматель должен уплатить дополнительный взнос — 1% от суммы превышения. Для этого взноса установлен максимальный размер, которые меняется каждый год.

Смотрите в нашей таблице размер фиксированных взносов в 2025 – 2027 годах и для сравнения – в 2024 году.

2024 2025 2026 2027 Взнос в совокупном фиксированном размере 49 500 53 658 57 390 61 154 Взносы 1% 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888 1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818 1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Кроме того, меняют срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.

Страховые взносы по льготной ставке 7%

За своих сотрудников индивидуальный предприниматель должен уплачивать:

взносы на медицинское и пенсионное страхование;

взносы на травматизм;

взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

ИП, которые относятся к малому и среднему бизнесу, платят страховые взносы по льготной ставке 15%. Ее применяют к той части зарплаты работников, которая выше федерального МРОТ, установленного на первое января текущего года. Заработная плата, которая укладывается в пределы МРОТ, облагается по стандартной ставке.

Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект, который меняет порядок применения малым и средним бизнесом (МСП) льготных страховых взносов по ставке 15%. С 1 января 2025 года пониженный тариф взносов в размере 15% МСП должны будут применять в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Сейчас — 1 МРОТ. То есть вырастет доля зарплаты, в отношении которой применяется общая ставка взносов 30%.

Для получения права на льготу, вы должны убедиться, что ваш бизнес числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

С 1 января 2025 года ИП, которые задействованы в сфере обрабатывающего производства, получат возможность использовать ставку 7,6%. Она также применяется к той части выплат, которая превышает МРОТ, установленный с начала года.

Применять новый льготный тариф вправе те ИП, у которых:

основной род деятельности, указнный в ЕГРИП, входит в раздел «Обрабатывающие производства» в ОКВЭД;

по итогам года, который предшествовал переходу на льготную ставку, за отчетный период сумма поступлений от основного вида деятельности составляет не менее 70% от общей суммы доходов.

Налоги ИП на ОСНО в 2025 году

Кроме страховых взносов, индивидуальные предприниматели, которые работают на ОСНО, платят:

НДФЛ в размере 13% от доходов, полученных от предпринимательской деятельности, до достижения суммы в пять млн рублей. Если сумма выше, то ставка возрастает до 15%.

НДС может составлять 0%, 10%, или 20% от стоимости товаров, работ или услуг.

Налог на имущество физических лиц — облагается до 2% от стоимости имущества, которое используется в предпринимательской деятельности.

Согласно поправкам в Федеральный закон № 176-ФЗ в 2025 году ставка НДФЛ будет определяться по прогрессивной шкале:

13% — с годовым доходом не выше 2,4 млн рублей;

15% — с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — с годовым доходом от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — при годовом доходе свыше 20 млн, но не более 50 млн рублей;

22% — при годовом доходе свыше 50 млн рублей.

По увеличенной ставке налог будет рассчитываться не со всего дохода, а только с части, которая превысила установленный порог.

С 1 января 2025 года платить НДФЛ надо будет не позднее 28 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Отчетный период Срок сдачи За 3 месяца (январь-март) 28 апреля За 6 месяцев (апрель-июнь) 28 июля За 9 месяцев (июль-сентябрь) 28 октября

Порядок расчета НДС и налога на имущество физлиц для ИП на ОСНО в 2025 году останутся прежними.

Налоги ИП на УСН в 2025 году

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН будут платить НДС, если их доход превышает 60 млн рублей в год.

Федеральным законом 176-ФЗ от 12.07.2024 предусмотрено несколько вариантов уплаты НДС. Это применение:

пониженных ставок — 5% и 7% без применения вычетов по НДС (входной НДС включают в расходы);

обычных ставок — 20% (10%) с возможностью применения вычетов входного НДС.

Плательщик УСН имеет право при исчислении НДС применять пониженные ставки:

5% — если доход за предшествующий календарный год и в текущем году не превышает 250 млн рублей;

7% — если доход превышает 250 млн рублей, но не больше 450 млн рублей.

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