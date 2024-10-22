Зачем руководителю идти на бухгалтерскую конференцию

Что будет с налогообложением в 2025 году, стоит ли оставаться на УСН, есть ли смысл выходить на международную торговлю и нанимать иностранных сотрудников. Поделимся самой ценной информацией для предпринимателей и собственников бизнеса на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего».

Несмотря на то, что бухгалтерский учет ведет не сам руководитель, именно он принимает стратегические и управленческие решения. Отправить своего сотрудника на повышение квалификации стоит, если конференция посвящена только прикладным инструментам бухгалтера, но когда речь идет о самой масштабной за последние 20 лет налоговой реформе, нужно идти самому.

В 2025 году нагрузка на бизнес вырастет в рекордные два раза. И времени на то, чтобы перестроить процессы и подготовиться к предстоящей буре, практически нет, нужно успешно закрыть 2024 год, подбить финансовые результаты и разработать стратегию на следующий год.

На VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» мы расскажем, что нужно успеть до конца 2024 года, чтобы свести к минимуму последствия увеличения налога на прибыль и сэкономить на страховых взносах.

Для тех, кто ведет бизнес в сфере международной торговли

В 2025 году произойдет ряд изменений в работе ВЭД, хотя нововведений было немало и в 2024 году:

изменение порядка расчетов;

схемы с платежными агентами;

расчеты наличными в валюте;

продажа валютной выручки;

электронные средства платежа;

взаимозачеты и встречные потоки.

Кроме этого, больным вопросом оставался поиск импортеров и иностранных банков для проведения валютных операций. На конференции мы разберем все уже принятые поправки, а также нововведения, которые вступят в силу в 2025 году. Вы сможете работать уверенно, не боясь перемен, а наши эксперты дадут свои рекомендации по вопросам логистики, платежам и банковским операциям за рубежом.

Для тех, кто торгует на маркетплейсах

В 2025 году контроль за торговлей на маркетплейсах усилится. Заработает отдельный закон, который обяжет владельцев онлайн-площадок по продаже товаров перепроверять информацию о товарах, заявленную продавцом. Кроме этого, появится общественная комиссия, которая будет следить за условиями работы МСП с крупными цифровыми платформами.

Мы расскажем о типичных налоговых ошибках работы на маркетплейсах, чтобы вы не попались в ловушку ФНС и в без того сложный для бизнеса период. Подробно разберемся, по каким критериям налоговая выявляет дробления бизнеса на маркетплейсах. Сможете оценить свои риски, а также запросить амнистию по дроблению бизнеса за 2022-2024 гг.

Для бизнеса на УСН

Жизнь упрощенцев в 2025 году перевернется с ног на голову. И стоит ли оставаться на спецрежиме или нет, решать только вам. На VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» эксперты расскажут, как выбрать выгодную систему налогообложения, которая поможет избежать финансовых проблем и банкротства в новых обстоятельствах 2025 года.

ИП и организациям с сотрудниками

Мероприятие будет полезно предпринимателям и собственникам бизнеса с работниками. После конференции наведете порядок в кадрах с учетом изменений норм ТК и наладите воинский учет в организации в 2025 году, чтобы не влететь на полумиллионные штрафы.

Вместе с экспертом разберем:

Изменения и дополнения норм ТК РФ. Изменения по оплате труда. Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др. Вывоз кадровых документов за границу. Реестры: воинского учета, контролируемых лиц, недобросовестных работодателей и др. Новости воинского учета.

Наши эксперты дадут вам полезные советы, расскажут о новых требованиях ФНС и налоговых рисках, чтобы вы были готовы к запросам и выездным проверкам ФНС.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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